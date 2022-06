Efe Teksoy yazdı, “Kim Demiş Kötüyüz Diye? (The Bad Guys)”

USTA HAYDUT ÇETESİ ARTIK BİRER ÖRNEK VATANDAŞ: “KİM DEMİŞ KÖTÜYÜZ DİYE? (THE BAD GUYS)

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; aksiyon, macera, komedi ve suç türündeki “KİM DEMİŞ KÖTÜYÜZ DİYE? (THE BAD GUYS)” adlı animasyonun kamera arkasını, çekimler sırasında yaşananları, verilmek istenen gizli mesajları, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

MACERA BAŞLIYOR

DreamWorks Animation’ın yeni suç komedisi ‘Kim Demiş Kötüyüz Diye?’’Avustralyalı ödüllü çocuk romanları yazarı Aaron Blabey’in New York Times çok satan kitap serisi Scholastic’e dayanan eğlenceli ve aksiyon dolu bir animasyon. Senaryosunu; Men In Black 3, Tropic Thunder, Madagaskar 2’yi yazan İsrailli-Amerikalı senarist Etan Cohen’in kaleme aldığı film; Suçlu hayvanlardan oluşan usta bir haydut çetesinin, örnek vatandaş olacakları bir anlaşma sonrasında hayatlarının kökten değişimini konu alıyor. Yapım şirketinin yeni başkanı Margie Cohn’un görevindeki ilk film olma özelliğini taşıyan yapımda; keskin pop-kültür referansları ve ikonik göndermeler yer alıyor. Yapım tasarımında ise, klasik animasyon türünün dışına çıkarak yeni bilgisayar teknikleri ve sıra dışı çizgi film unsurlarıyla hiçbir animasyonda olmayan bir havaya sahip olduğunu görüyoruz. Yönetmen Pierre Perifel ve yapımcılar Damon Ross ile Rebecca Huntley’nin de yeteneklerini sergiledikleri ilk film olan The Bad Guys, soygun türünü aileler için başarılı bir şekilde değiştirerek çocukları ve gençleri doğru yola yönlendiren örnek bir hikâyeye sahip. 70 milyon dolarlık bütçeyle üretilen filmin eşsiz görselleri, vizyon sahibi profesyonel görsel efekt ve yapım ekibinin 6 yıl süren yoğun çabası sonucunda meydana geldi. Ayrıca filmdeki karakterlerin kostümleri de; Satellite En İyi Kostüm Tasarım Ödülü sahibi Amerikalı kostüm tasarımcısı Courtney Hoffman (Baby Driver, The Hateful Eight, Once Upon a Time in… Hollywood) tarafından tasarlandı. Ve buna ek olarak sadece Bay Kurt karakterinin gardırobu, iyonik beyaz kıyafeti son halini alana dek 25 versiyondan geçti.

FİLMİN KONUSU

Dünyanın en çok aranılan kötüleri olan usta haydut çetesi, uzun yıllar sayısız soygun yaptıktan sonra sonunda yakalanır. Ancak Bay Kurt, hepsini hapisten kurtarmak için bir anlaşmaya (aslında sözünü tutmak gibi bir niyeti hiç yoktur) aracı olur: Kötüler, iyi olacaktır. Fakat Bay Kurt, bu yolda gerçekten iyi olmanın kendisine her zaman içten içe arzu ettiği şeyi verebileceğinden şüphe eder ve çetenin geri kalanını İyiler olmaları için ikna edebilecek midir?

Orijinal seslendirme kadrosunda; Oscar ödüllü aktör Sam Rockwell, Marc Maron, Awkwafina, Craig Robinson, Anthony Ramos, Richard Ayoade, Zazie Beetz, Alex Borstein, Lilly Singh ve Barbara Goodson bulunuyor.

KAMERA ARKASI

-Kim Demiş Kötüyüz Diye? filminin yapımı toplam 6 yıl sürdü. (2-3 yıl geliştirme / üç yıl yapım). 268.987 resimli taslak ve 423 kişi görev aldı.

-Filmin sanatçıları dört ülkeden geldi; ABD, Birleşik Devletler, Fransa ve Kanada.

-Oyuncular seslerini 80’den fazla oturumda kayıt etti. 69 tanesi COVID 19 pandemisi sırasında uzaktan gerçekleşti.

-Filmde Los Angeles’ta 10 bölge ve bir şehir simgesi, görsel referanslar ve ilhamlar olarak kullanıldı. Bunların aralarında L.A. Nehri, Şehir merkezi, Mid-City, Miracle Mile, Echo Park/Silver Gölü, Pasadena/Highland Park, Elysian Park, Malibu, Santa Monica, Chatsworth ve Century City yer alıyor.

-Filmin açılışındaki lokanta sahnesi, ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun 1994yapımı Ucuz Roman (Pulp Fiction) filminden esinlenildi ve 2 dakika, 25 saniye ve 7 kare ile DreamWorks Animation tarihinin en uzun sahnesi oldu.

–Bay Wolf ve Diane karakterlerinin dans ettiği sahnede, koreografi gerçek bir profesyonel koreograf tarafından tasarlandı.

MÜZİK

-Filmin müziği için tek bir kayıtta 70’in üzerinde orkestra sanatçısı kullanıldı.

-Müzikte; Bansuri Flütü, Mellotron ve Moog synthesizer gibi sıra dışı enstrümanlar yer alıyor.

–Kim Demiş Kötüyüz Diye? filmin müziği için 4000’den fazla ayrı müzik kaydı gerçekleştirildi. Bu yapımın bestecisi Daniel Pemberton’ın bir filmde yaptığı en fazla kayıt oldu.

-Yönetmen Pierre Perifel, yapımcı Damon Ross ve besteci Daniel Pemberton, filmin jenerik şarkısı için Brand New Day’deki vokallere katkıda bulundu.

EĞLENCELİ BİLGİLER

-Filmdeki 100 dolarlık banknotun üzerindeki yüz DreamWorks Animation’ın başkanı Margie Cohn’a ait.

-Filmin açılışındaki lokanta sahnesinde kitap yazarı Aaron Blabey’in adı, gazetedeki bir yazar olarak görülüyor.

–Kim Demiş Kötüyüz Diye? filmi; şehirdeki birçok sahnede, arka plandaki grafitilerde ve birkaç aksesuarda gizlenmiş.

-Kobay faresi sırasında, küçük kızın yatak odasındaki duvara iliştirilen resimler ekipteki birkaç kişinin çocukları tarafından yapılmıştır.

–Pierre Perifel’ın ilk yönetmenlik denemesi olan Bilby, bir evcil hayvan dükkânı sahnesinde arka planda filmin afişi olarak yer alıyor.

-Kötülerin çölden gittiği son sahnede uçan kuşlar, yönetmen Perifel tarafından bizzat anime edildi.

KİM DEMİŞ KÖTÜYÜZ DİYE?

Dostluk ve arkadaşlık kavramları çerçevesinde yardımlaşma ve dayanışmanın önemine değinen filmde, gençleri doğru yola sevk eden örnek mesajlar yer alıyor. Müzikleri Akademi ödülüne aday gösterilen Emmy ödüllü İngiliz besteci Daniel Pemberton’a ait olan Kim Demiş Kötüyüz Diye? (The Bad Guys); macera, komedi ve aksiyon sever animasyon hayranlarının kaçırmaması gereken eğlenceli bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY