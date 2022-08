Efe Teksoy Yazdı, “Kum Adam (The Sandman)”

DÜŞ DİYARININ KARANLIK EFENDİSİ “KUM ADAM (THE SANDMAN)”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; gizem, dark fantasy ve korku türündeki “THE SANDMAN dizisinin, mitoloji evrenini çözümleyerek, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

RÜYA EVRENİNE SOLUKSUZ BİR YOLCULUK

İngiliz yazar Neil Gaiman’ın 1989–1996 tarihli aynı adlı ünlü çizgi roman serisine dayanan ’’The Sandman’’, Warner Bros. Television ve DC Entertainment tarafından üretilerek Netflix’te yayına girdi. Dark Fantasy türündeki bu fantastik anlatı; yaratılış destanlarından gotik edebiyata, okültistlerden, tarihsel metaforlara ve çeşitli mitsel sembollere varıncaya kadar sayısız kaynağa göndermede bulunuyor. Tüm zamanların en popüler çizgi roman serilerinden birisi olan yapım, dünyada geniş bir hayran kitlesi tarafından takip edilmektedir ve The New York Times’ın En Çok Satanlar listesinde yer alan birkaç grafik romandan birisidir. 165 milyon dolarlık bütçesiyle bugüne kadarki en yüksek maliyetli Netflix dizilerinden birisi olan bu uyarlamanın yaratıcıları arasında; Kara Şövalye (The Dark Knight) serisi ve Dark City’nin yazarlarından Amerikalı yapımcı David S. Goyer ve Wonder Woman(2017), Grey’s Anatomy (2005) ve The Catch (2016) ile tanınan yapımcı ve yazar Allan Heinberg de bulunuyor. Gerilim ve korku severlerin beğeniyle izleyeceği gotik atmosfere sahip, karanlık bir yapım olan bu dizi; seyirciyi gerçekliğin düş dünyası ve rüya evrenleri arasında iç içe geçtiği, kapitalist gerçekliğin sembolleriyle dolu bir rüya imgesine doğru soluksuz bir yolculuğa çıkartıyor.

DİZİNİN KONUSU

Güçlü bir büyücü tarafından yıllarca tutsak edilen Düşler Kralı Morpheus (Dream), sonunda özgür kalır ve çalınan eşyalarını bulup gücünü geri kazanmak için dünyalar arasında korkutucu bir yolculuğa çıkar.

Dizinin oyuncuları arasında; Tom Sturridge, Boyd Holbrook, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong,Vanesu Samunyai, Mason Alexander Park, Razane Jammal, Sandra James-Young, David Thewlis, Jenna Coleman, Joely Richardson, Gwendoline Christie ve Charles Dance yer alıyor.

THE SANDMAN VE MİTOLOJİ EVRENİ

Edebiyattan tarihe ve mitolojiye sayısız gönderme yapan dizide Morpheuskarakteri, Alex Burgess’ten kaçtıktan sonra üç cadıya eşyalarını bulmak için danışır. Bunlar edebiyatta William Shakespeare’in Macbeth eserindeki cadılar üçlüsüdür. Ayrıca Yunan mitolojisindeki, yeraltı Tartarus’ta Hades’in hizmetkarları (Gaia ve Uranüs‘ün kızları) Üç kardeş-Furies yani Cehennem Tanrıçaları; Mégère, Tisiphone ve Alecto’yu simgelemektedir. Bir diğer mitolojik gönderme ise Gaultkarakteri üzerinden yapılmakta. Latin edebiyatının en büyük üç şairinden birisi kabul edilen Publius Ovidius Naso (Ovide), ‘’Dönüşümler (The Metamorphoses)’’ adlı eserinde Yunan mitolojisindeki Düşler Tanrısı olarak anılan Morpheus’u işler. Ovidius kitabında kanatları olan bir Tanrı olarak anlatır. 1999 yapımı The Matrix adlı bilim kurgu filminde Morpheus karakteri, Neo adlı karakterini rüyadan uyandırıp gerçeklik dünyasına girmesini ve gerçeği görmesini sağlıyordu. Diziye dönecek olursak adeta bir kâbus olan Gault karakteri, dönüşümü sonrasında düş formunu alır. Lord Dream, gerçeği kabullenip artık bir düş olan Gault’a kanatlar vererek onu özgür kılar. Bu durum aynı zamanda bir rüyadan uyanıp gerçekliğe dönüşü de sembolize eder. Ayrıca Morpheus karakterinin yanında devamlı kuzgun olması ise, Gotik edebiyatın babası olarak anılan Amerikalı yazar Edgar Allan Poe’nun doğaüstü atmosferiyle bilinen klasik Kuzgun (The Raven) şiirine yapılan bir saygı duruşudur.

THE SANDMAN

İngiltere Londra’da gerçekleşen çekimler, Pinewood Studios Group‘un bir parçası olan Shepperton Stüdyoları ve Warner Bros‘a ait bir film ve ünlü medya kompleksi olan Leavesden Stüdyoları’nda gerçekleşti. Korku ve gerilim türündeki Netflixyapımı The Sandman’in, tüm diziye hâkim olan melankolik bir yanı ve dramatik bir yapısı var. Gotik ve fantastik yapım severlerin beğeniyle izleyeceği bu uyarlama, sizleri ürkütücü ve bir o kadar da gizemli bir yolculuğa çıkartacak.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY