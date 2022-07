Efe Teksoy yazdı, sıradışı bir aşk masalı ‘’Marry Me’’

SIRADIŞI BİR AŞK MASALI “MARRY ME”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; çekimler sırasında Anamorfik lenslerin kullanıldığı, modern bir aşk hikâyesinin anlatıldığı, romantik ve komedi türündeki “MARRY ME” adlı filmin bilinmeyen ilginç detaylarını, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

MODERN BİR AŞK HİKAYESİ

Universal Pictures ve Perfect World Pictures işbirliğiyle beyazperdeye gelen ‘’Evlen Benimle’’, başrolünü Dünyaca ünlü süper Star Jennifer Lopez ve Oscar adayı Amerikalı aktör Owen Wilson’ın paylaştığı eğlenceli bir romantik-komedi. Aniden evlenen iki yabancının sıra dışı ve bir o kadar eğlenceli hikayesini konu alan yapım; Bobby Crosby ve Remy “Eisu Mokhtar’ın aynı adlı “Keenspot webcomic” grafik roman serisine dayanıyor. Ayrıca yapımda Grammy ödüllü Küresel Latin müzik yıldızı Maluma da yer alıyor ve orijinal şarkılarıyla eşlik ediyor. Bir başka detay ise Jennifer Lopez’in, ilk defa bir film için albüm yapması ve ilk kez bir filmde kendi müziğini sergilemesi. Bestelenen her şarkının, karakterlerin yolculuklarına katkıda bulunan duygusal bir derinliği ve hikaye içerisinde bir amacı bulunuyor. Bu anlamda, müzik süpervizörü Robin Urdang ve efsanevi besteci John Debney’nin çalışmaları filmin müziklerini klasik romantik komedi şarkılarının zirvesine taşıyor. Filmdeki unutulmaz performansları yaratmak için, Lopez’in on yıldan fazladır yaratıcı direktörü ve koreografı olan Tabitha Dumo (Lopez’in 2020 ‘Super Bowl’ devre arası konserinde de aynı kapasiteyle çalışan) tarafından koreografisi yapıldı ve etkileyici konser sahneleri ise, Lopez’in çok sayıda kendi üst düzey dansçılarının katılımıyla gerçekleşti. Marry Me filmi, sosyal medyanın takipçi ve paylaşım kavramlarıyla, beğeni algılarını değiştirdiği ve güzellik normlarını alt üst edip her şeyi sanallaştırdığı günümüz dünyasına dair eleştiride bulunuyor. İzleyiciye gerçek aşk arayan farklı dünyalara ait iki insanın, aralarındaki mesafeyi sevgi sayesinde ortak bir köprü oluşturup, dünyaya bambaşka bir pencereden bakmalarını anlatıyor.

FİLMİN KONUSU

Müziğin süper yıldızları Kat Valdez (Lopez) ve Bastian (Maluma), yeni hit single’ı “Evlen Benimle” listelerde yükselirken birçok platformda yayınlanacak olan bir törenle, hayranlarından oluşan bir izleyici topluluğu önünde evleneceklerdir.Boşanmış lise matematik öğretmeni Charlie Gilbert (Wilson), kızı ve en yakın dostu Parker tarafından konsere zorla götürülür. Kat, törenden önce Bastian’ın kendisini aldattığını öğrenince sahnede yaşadığı bir sinir krizi sonrasında hayatı değişir ve kalabalığın içerisinde gördüğü ilk kişi olan Charlie’yle çılgınca bir karar verip evlenmeyi seçer.

Yönetmen koltuğunda Kat Coiro’nun oturduğu filmin oyuncuları arasında; Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, John Bradley, Sarah Silverman, Chloe Coleman, Michelle Buteau, Khalil Middleton, Kat Cunning, Taliyah Whitaker, Diego Lucano ve Scarlett Earls yer alıyor.

EVLEN BENİMLE’NİN SİNEMATOGRAFİSİ

Kat Valdez karakterinin sahne performansları, Jennifer Lopez’in muazzam konserleri gibi orijinal olmasını sağlamak için Alman görüntü yönetmeni Florian Ballhaus, Lopez’in kendi sahne gösterileri için kullandığı ekibe başvurmuş. Ballhaus şunları söylüyor; “O performansların olabildiğince gerçek hissedilmesi için bütün ekibine ulaştık. Işık, koreograflar, tasarımcılar. Bize sahneyi onunki gibi nasıl ışıklandıracağımızı gösterdiler. Kendimiz asla yapamazdık.”

Konser sahneleri tamamlandığında yapımcılar, Kat Valdez’in parıltılı dünyasıyla Charlie Gilbert karakterinin daha gerçekçi hayatı arasındaki keskin zıtlığı yaratmaları için çalışmışlar. Bu noktada multimedya kısmı için, Kat karakterinin yapay bir dünyaya sahip olduğunu göstermek için sürekli izlendiğini ve kaydedildiği gösterilmiş ve ayrıca bu görüntülerinden çok fazla kullanarak mix medya duygusunu, her şeyin gözlendiğini ve Charlie’nin dünyası kadar doğal olmadığını aktarmaya çalışılmış. Charlie karakterinin bunun tamamen zıt bir dünyada yaşadığını göstermek için ise, daha eski anamorfik lensler kullanılmış. Bu da Kat karakterinin daha modern ve dijital dünyasının aksine, sıcak ve romantik bir duygu sağlamış.

KOSTÜM TASARIMI VE YÜZYILIN GELİNLİĞİ

Servant, Old, Showtime’ın uzun soluklu dizisi The Affair ve Netflix’in ‘’When They See Us’’ dizileriyle bilinen Amerikalı kostüm tasarımcısı Caroline Duncan, Lopez’in sergilemesi için 45 farklı göz kamaştırıcı elbise hazırladı. Yüzyılın gelinliği adıyla anılan özel yapım gelinlik ise, Lübnanlı ünlü moda tasarımcısı Zuhair Muradtarafından tasarlandı ve podyumda gördükten sonra bizzat Jennifer Lopeztarafından seçildi. Beş kişinin taşıdığı sekiz kat kumaş ve beş kat tülden oluşan 43kilo ağırlığındaki gelinliğin, özelliklerinden biri de beyaz olmaması ve çok fazla metalik içeren pembe altın renkte olması.

RENK PALETİNDEKİ DEĞİŞİM

Filmin başında sahne dışındaki görünümü şık ve tek renkli olan Kat Valdezkarakterinin kıyafetleri, Charlie ile tanıştıktan sonra bir değişime uğruyor ve renk paletinin de değiştiği görülüyor. Charlie’yle bir araya geldiğinde savunmasını bırakmaya başladıktan sonra kıyafetleri de içsel değişimini yansıtıyor. Âşık olmaya başladıktan sonra, karakterin giydiği kumaşlar daha yumuşak, renkler daha soft oluyor. Ayrıca Charlie’nin dünyası Kat’in dünyası ile bütünleşiyor ve siyah beyazlardan uzaklaşıp kaşmirlere, pembelere ve açık mavilere geçiş oluyor.

EVLEN BENİMLE

İzleyiciye şöhret, moda, evlilik ve sosyal medya hakkında modern bir aşk hikayesi sunan ‘’Marry Me’’; müzik, romantik ve komedi türü severlerin kaçırmaması gereken eğlenceli bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY