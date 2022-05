Efe Teksoy Yazdı, Paralel Evrene Korku Dolu Bir Yolculuk; “Doctor Strange 2”

PARALEL EVRENE KORKU DOLU BİR YOLCULUK; “DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA (DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS)”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; aksiyon, korku ve fantastik türündeki “DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS” filminin Basın gösterimine katılarak izlenimlerini ve çok yönlü araştırmasını, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

ALGI KAPILARI YENİDEN AÇILIYOR

Marvel Sinematik Evreni’nin 200 milyon dolarlık bütçesiyle dev Blockbuster filmi “Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)”, deyim yerindeyse vizyona adeta meteor taşı gibi bir giriş yaptı. 2016 yapımı Doctor Strange’in devam halkası olan filmin müzikleri dört kere Oscar’a aday olan Amerikalı ünlü besteci Danny Elfman’ın imzasını taşıyor. Filmin adı korku-gerilim edebiyatının büyük ustası Howard Phillips Lovecraft’ın Deliliğin Dağlarında (At the Mountains of Madness) adlı kült eserinden geliyor ve ayrıca filmdeki tek gözlü dokunaç canavarı da fantastik edebiyatın dev ismi Robert E. Howard’ın “Altın Kafatasının Laneti” adlı kısa öyküsündeki Shuma-Gorath’tır. Marvel süper kahramanlarının en sevilen karakterlerinden mistik sanatlar ustası Doctor Strange, Multiverse yani Çoklu Evren Hipotezini merkezine alan bir yapımla izleyicinin karşısına çıkıyor. Akıllara durgunluk veren bu paralel dünyada, bir yandan tehlikeli alternatif gerçeklikleri kat ederken öte yandan bilinmeyene doğru amansız bir yolculuğa atılıyor. Çekimleri İngiltere’de gerçekleşen yapımın yönetmen koltuğunda; Örümcek Adam (Spider Man) serisini yönetmiş ve Spartacus: Blood and Sand dizisinin yaratıcılarından Amerikalı film yapımcısı Sam Raimi oturuyor.Filmin Antagonisti konumunda bu defa, Strange’in eski dostu ancak yeni düşmanı olarak karşısına çıkan Wanda Maximoff’u (Scarlet Witch) görüyoruz. Yönetmen burada; Avengers’ın yani Yenilmezler’in, hayatlarına devam ederken doğru seçimler yapıp yapmadıklarını ve başlarına neler geldiğini merak eden Marvel hayranlarına bir cevap veriyor.

FİLMİN KONUSU

Mistik Sanatlar Büyücüsü Doktor Strange, yardımcısı Wong ve yeni tanıştığı America Chavez adlı genç süper kahraman ile birlikte çoklu evrenin kapılarını aralıyor.

Senaryosu Michael Waldron tarafından kaleme alınan filmin yapımcılığını Kevin Feige üstleniyor. Yapımın oyuncuları arasında;

Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg, Bruce Campbell, Julian Hilliard, Jett Klyne, Keenan Moore, Soo Cole, Tony McCarthy ve Patrick Stewart gibi ünlü isimler yer alıyor.

MARVEL’İN İLK KORKU YAPIMI

Marvel’in korku türündeki ilk yapımı olma özelliğini taşıyan Doctor Strange 2, stüdyonun 28. Süper kahraman filmidir.

Marvel Studious Başkanı Kevin Feige, Doctor Strange filmine biraz korku unsuru getirmek istediğini açıkladığında yönetmen Sam Raimi; “Korku ve gerilim her zaman benim için sinemanın eğlenceli yönlerini oluşturmuştur. Doctor Strange ile ilgilenmemin nedenlerinden biri de karakter, çünkü o bir sihirbaz. Çocukluğumda büyürken çocuk partilerinde ve düğünler için sihirbaz olurdum. İllüzyonlar yaratmaktan gerçekten keyif aldım. İllüzyonist ve sihirbaz olan bir süper kahraman da bu nedenle özeldir.” Ortak yapımcı Richie Palmerise; Her zaman Marvel Studios’un; ürkütücü, korkunç ve heyecan verici film yapmak istediklerini dile getiriyor. Korku ve gerilim unsurlarının fazlasıyla yoğun olduğu yapımda; lanetli kitap olarak anılan Kara Kitap ve onun anti tezi Vishanti Kitabı’nın yanı sıra; cadılık, büyücülük, doğaüstü güçler gibi okültizm konuları filmin merkezini oluşturuyor. Çoklu evrene açılan kapıları temsil eden rüyalar ve alternatif benliklerde yapılan ruhani yolculuklar çerçevesinde yapımın alt metninde metampsikoz doktrini işleniyor. Modern cadılık Rün(rune)leri gibi ezoterik öğeler yer alıyor.

ALTERNATİF EVRENLER

“Bu film bizi Çoklu Evrendeki farklı gerçekliklerde bir yolculuğa çıkarıyor.”diyen yönetmen, farklı coğrafyalara geçme gücüne sahip America Chavezkarakterinin devreye girmesiyle evrenler için bu olasılıkların on kat arttığını ve film yapımcılarına dünyayı keşfetmeleri için adeta bir pasaport verdiğini belirtiyor. Yönetici yapımcı Eric Hauserman Carroll; Geçmiş Marvel yapımlarında Çoklu Evren fikrinin ima edildiğini ancak bu oranda (yani dünyamızın mümkün olan her versiyonunun var olduğu) bir Multiverse’in, MCU (Marvel Cinematic Universe)tarafından daha önce tasarlanmadığını söylüyor.

DOCTOR STRANGE 2

Walt Disney Company’nin, 21st Century Fox şirketini almasıyla birlikte Fantastic Four ve X-Men gibi serilerinde haklarında anlaşma yapılmış olduğu müjdelenmişti. Doctor Strange 2 filminde, farklı alternatif evrenlerde yapılan yolculuklar sırasında X-Men Evreni’nden sürpriz karakterler ve kahramanlarında maceraya dahil olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu filmde ilk defa tanıtılan Miss America lakabıyla anılan America Chavez karakteri, paralel evrenler arasında geçiş yapan bir süper kahraman olarak tanıtıldı ve The Baby Sitters Club’da Dawn Schafer rolüyle popüler olan 16 yaşındaki Amerikalı aktris Xochitl Gomez tarafından canlandırıldı. Filmin en önemli anlarından birisi olan Dr Strange’in elinden ejderhalar çıkardığı sahne, 2008 yapımı “To Aru Majutsu No Indekkusu (A Certain Magical Index)”adlı animasyondaki Toma Kamijo karakteri tarafından kullanılan Dragon Strike büyüsüne bir saygı duruşudur. Çekimleri İngiltere’de gerçekleşen doğaüstü korku, fantastik ve macera türündeki Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sizlere olağanüstü görsel atmosferiyle inanılmaz bir dünyanın kapılarını aralatacak olan çarpıcı ve sıra dışı bir yapım. Filmin sonunda Marvel hayranlarının aklını başından alacak 2 adet ek sahne yer alıyor.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY