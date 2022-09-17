Efe Teksoy yazdı, “Pinokyo (Pinocchio)”

DISNEY’DEN EĞLENCELİ BİR MODERN KLASİK “PİNOKYO”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; fantastik, komedi ve dram türündeki “PİNOKYO” adlı canlı-aksiyon (live-action) filmi, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı

SİHİRLİ BİR MACERA

İtalyan gazeteci ve yazar Carlo Collodi’nin aynı adlı romanından uyarlanan Pinokyo (Pinocchio), Disney+ gösterime girdi. Asıl adı Carlo Lorenzini olan Collodi, 1881’de Giornale dei bambini adlı çocuk dergisinde tefrika edilen hikayenin yayımlanmaya başlamasıyla, Pinokyo karakteri tüm dünyada çok sevildi ve küresel çapta tanınan bir popüler kültür ikonu haline gelerek, Dünya çocuk edebiyatının başyapıtları arasına girdi. Walt Disney Pictures’ın canlı-aksiyon (live-action) olarak uyarladığı yapımın, yazarı-yapımcısı ve yönetmeni ise Geleceğe Dönüş serisi ve Forrest Gump filmleriyle tanınan Oscar ödüllü yönetmen Robert Zemeckis. Usta Gepetto karakterini, Akademi Ödülleri’nde iki defa Oscar ödülü kazanan usta oyuncu Tom Hanks canlandırıyor. Walt Disney, başlangıcından beri adının kaliteyi ve özgün cazibesi olan benzersiz bir eğlenceyi simgelemesini istemişti. 90 yılı aşkın bir zamandır Walt ve mirasının taşıyıcıları olan yaratıcı ekibi, Disney ismini eğlencenin ötesinde bir sihri sembolize etmesini sağladılar. Disney’in; sihir, eğlence ve macera anlamına gelen büyüleyici dünyasına bizleri götüren bu yapımda da, aynı duygunun izlerini rahatlıkla görüyoruz. Edebiyatta ders verme amacı güden Fabl türünün özelliklerini taşıyan bu fantastik yapım, doğruluk ve dürüstlüğün önemini vurgulayarak genç izleyici kitlesini düzgün bir yola sevk edecek olumlu mesajlar veriyor.

GUGUKLU SAATLER

Filmde dikkat çeken önemli bir ayrıntı ise, Geppetto’nun guguklu saatlerinin Disney karakterlerinden oluşan bir koleksiyondan meydana gelmesi. Bunlar arasında; Aslan Kral, Uyuyan Güzel, Uçan Fil Dumbo, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Toy Story (Woody ve atı Bullseye), Donald Duck, Roger Rabbit ve eşi Jessica, Taşa Saplanan Kılıç animasyonundaki Arşimet Baykuş, Maleficent ve Prenses Aurora ayrıca Uyuyan Güzel gibi ünlü figürler görülüyor. Geriye kalan saatler de 1940 yapımı orijinal Pinokyo animasyonundaki saatlerin aynısı. Bir başka Disney detayı da, Arabacı’nın uşaklarının eşekleri yakaladığını gören cırcır böceği Jiminy Cricket, Peter Pan’daki (Wendy, John ve Michael‘ın) Kayıp Çocuklar yaklaşırken yaptığı gibi şemsiyesinin arkasına saklanmasıdır.

FİLMİN KONUSU

Gece yarısı küçük bir İtalyan köyündeki cırcır böceği Jiminy Cricket, evcil hayvan kedisi Figaro ve balık Cleo ile birlikte yaşayan ahşap oymacısı Geppetto’nun evine girer. Gepetto Usta, ahşaptan yaptığı bir kuklaya Pinokyo adını verir ve yatmadan önce bir yıldıza dilek tutar. Pinokyo, gecenin ilerleyen saatlerinde Mavi Peritarafından ziyaret edilir ve erdemli bir yaşam sürmesi için hayata döndürülür. Mavi Peri ayrıca Jiminy ‘ye doğruyu yanlışı öğretmesi için Pinokyo’nun vicdanı olma sorumluluğunu verir. Geppetto uyandığında ve Pinokyo’yu canlı bulduğunda, önce şoke olur ama çok sevinir. Canlanan Pinokyo, artık birbirinden heyecanlı maceralara atılacaktır.

BÜYÜLEYİCİ BİR MASAL DÜNYASI

Filmin müzikleri, İki kez Akademi Ödülü ve Altın Küre Ödülü adayı ve üç kez Satürn Ödülü ve iki kez Primetime Emmy Ödülü sahibi Alan Silvestri’ye ait. 1984’ten beri yönetmen Zemeckis’le çalışan ünlü besteci Alan Silvestri; Geleceğe Dönüş film serisi, Forrest Gump, Yenilmezler serisi, The Bodyguard, Mumya Dönüyor ve Müzede Bir Gece gibi çeşitli uzun metrajlı yapımların müziklerini besteledi. Çekimlerin büyük bölümü için ana mekan, bir film stüdyosuna dönüştürülmeden önce devasa zeplin hava gemilerinin inşa edildiği bir uçak hangarı olarak hayata başlayan Bedford‘daki Cardington Stüdyolarıydı. Çoğunluğu modern CGI teknikleri kullanılarak oluşturulsa da, İngiltere’deki Cardington Stüdyoları‘nda Geppetto’nun evi ve atölyesi, köyün sokağı ve okul binasının dış cephelerinin yanı sıra Stromboli‘nin tiyatrosu, Geppetto’nun yelkenli teknesi ve Pleasure Island da dahil olmak üzere bir dizi pratik set inşa edildi. Ayrıca İtalyan ortamını ve havasını katmak için, İtalya’nın Toskana kentinde ekstra çekimler yapıldı.

Fantastik, komedi ve dram türündeki canlı-aksiyon (live-action) film Pinokyo, sizleri büyüleyici ve sihirli bir Disney dünyasına doğru inanılmaz bir maceraya çıkartacak.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY