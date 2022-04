Efe Teksoy yazdı, Post-Apokaliptik Bir Macera “Kaos Yürüyüşü (Chaos Walking)”

POST-APOKALİPTİK BİR MACERA “KAOS YÜRÜYÜŞÜ (CHAOS WALKING)”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; Distopik bir dünyayının anlatıldığı “CHAOS WALKING” filmini Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

YENİ DÜNYA DÜZENİ KAOS

İngiliz-Amerikalı yazar Patrick Ness’in popüler roman serisi Chaos Walking’in ilk kitabı The Knife of Never Letting Go‘dan uyarlanan Kaos Yürüyüşü, vizyondaki yerini aldı. Başrollerini Spider-Man filmlerinin yıldız oyuncusu Tom Holland ve Star Wars serisinin yeni üçlemesiyle adını duyuran İngiliz aktris Daisy Ridley paylaşıyor. Fantastik türündeki film, bizlere kadınların yok olduğu ve erkeklerin ise birbirlerinin düşüncelerini Gürültü (Noise) adıyla görüp-duyabildiği bir Anti Ütopyayı yani Distopik bir dünyayı anlatıyor. Sosyolojik anlamda, insanın aynılık Cehennemi adı altında sistemin işlevsel bir öğesi düzeyine indiği şeffaflık toplumunu görüyoruz. İnsanların fikirlerinin hiçbir şekilde gizlenemediği bir nevi camlaşmış olan bu kitlede; aslında şeffaflığın insanların özgürlüğünün kısıtlandığı bir topyekûn kontrol ve gözetim hüküm sürüyor. Bu nedenle de hikâyede, sömürünün had safhada olduğu bir disiplin toplumu ortaya çıkıyor. Danimarkalı usta oyuncu Mads Mikkelsen’in canlandırdığı filmin Antagonisti David Prentiss karakteri üzerinden, yozlaşmış bir kontrol toplumunun alabileceği en acımasız biçime büründüğünü görüyoruz.

FİLMİN KONUSU

Kıyamet sonrası bir dünyadan kaçan insanlar, Yeni Dünya adlı uzak bir gezegende yaşamaktadır. Kadınların Spark adlı vahşiler tarafından katledildiği bu gezegende, erkekler Gürültü (Noise) adlı bir virüs yüzünden tüm düşüncelerin herkes tarafından görüldüğü ve duyulduğu tehlikeli ve bir o kadar kafa karıştırıcı bu Yeni Dünya’da yaşam savaşı vermektedir. Günün birinde Todd Hewitt adlı bir genç, Viola adında gizemli bir kadınla karşılaşır ve bu tanışma tüm dengelerin alt üst olmasına neden olur.

Yönetmen koltuğunda Amerikalı film yapımcısı Doug Liman’ın oturduğu yapımın oyuncu kadrosunda; Tom Holland, Daisy Ridley, Demián Bichir, David Oyelowo, Kurt Sutter, Cynthia Erivo, Bethany Anne Lind, Nick Jonas, Ray McKinnon ve Mads Mikkelsen yer alıyor.

KAMERA ARKASI

-Çekimlerin ilk haftasında, bir dövüş sahnesi sırasında Tom Holland’ın burnu dublör tarafından yüzüne yumruk atıldıktan sonra kırıldı.

– Filmin ana çekimleri 7 Ağustos 2017 – 8 Kasım 2017 tarihleri ​​arasında Quebec ve Montreal‘de yapıldı. Ekstra çekimler ise, 17 Nisan 2019 – 6 Mayıs 2019 tarihleri ​​arasında Atlanta ve Georgia‘da gerçekleşti.

-Oyuncu Daisy Ridley, Viola rolü için sarı bir peruk takmıştır.

– Çekimlerin son gününde Tom Holland, su altında nefesini tutmak zorunda kaldığı bir sahneyi gerçekleştirirken kamera karşısında bayıldı.

AKSİYON DOLU BİR YAPIM

Yazar Patrick Ness’in; İngiliz The Guardian gazetesi tarafından verilen Guardian Çocuk Edebiyatı Ödülü (The Guardian Children’s Fiction Prize)‘nü kazanan romanından uyarlanan film, aksiyon, macera ve bilim kurgu severlerin beğeniyle izleyeceği bir gişe yapımı.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY