Efe Teksoy Yazdı, Star Wars Evrenine Görkemli Ve Nostaljik Bir Dokunuş “Obi-Wan Kenobi”

STAR WARS EVRENİNE GÖRKEMLİ VE NOSTALJİK BİR DOKUNUŞ “OBI-WAN KENOBI”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; bilim kurgu, macera ve aksiyon türündeki “OBI-WAN KENOBI” dizisinin bilinmeyen detaylarını, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

EFSANE CANLANIYOR

Hayranlarının uzun zamandır merakla beklediği Obi-Wan Kenobi, büyük bir PR çalışması ve yüksek bütçeli bir reklam kampanyasıyla Disney+ platformuna gösterişli bir giriş yaptı. Her bölümüne 25 milyon dolar ayrılan dizinin başrolünü; George Lucas tarafından yazılan ve yönetilen epik uzay-opera film serisi Star Wars Prequel Üçlemesi’nin efsane oyuncuları Ewan McGregor ve Hayden Christensen paylaşıyor. Ayrıca Darth Vader karakterini, 1977 yılındaki ilk filmden bu yana seslendiren ve artık sesi karakterle adeta özdeşleşen Akademi Onur Ödülü sahibi usta ses sanatçısı James Earl Jones hayat veriyor. Serinin hayranlarını heyecanlandıran bir başka heyecan verici sürpriz detay daha bulunuyor. Star Wars’ın klasikleşmiş hale gelen müziklerini besteleyip-yöneten modern çağın en büyük senfonik film müziği bestecisi olarak anılan John Williams, devam üçlemesi sona erdikten sonra Yıldız Savaşları’nın müziklerini bestelemekten emekli olmuştu. Ancak Steven Spielberg’in ortaklarından yapımcı ve LucasFilmşirketinin başkanı Kathleen Kennedy’nin temasa geçmesi sonrasında göreve geri döndü ve Los Angeles Orkestrasıyla sıkı güvenlik önlemleri altında kayıt yaparak hafızalara kazınacak unutulmaz müzikal imzasını bir kez daha attı. 2005 yapımı Yıldız Savaşları: Bölüm III – Sith’in İntikamı’nda gerçekleşen olaylardan tam 10 yıl sonrasını konu alan mini dizi; Jedi Obi-Wan Kenobi’ye ve karanlık tarafa geçen öğrencisi Anakin Skywalker’a yani Darth Vader’a odaklanıyor. Böylece yıllardan beri süregelen pek çok soru işareti de bu seriyle birlikte cevaba kavuşuyor.

DİZİNİN KONUSU

Geçmişte yaşadığı trajedilerden sonra güçle arasına mesafe koyan Jedi Obi-Wan Kenobi, Tatooine adlı çöl gezegeninde sürgün olarak yaşamını sürdürmektedir. Eski Padawan’ı yani öğrencisi Anakin Skywalker, karanlık tarafa geçtikten sonra Darth Vader olarak anılan güçlü Sith Lorduna dönüşür ve Obi-Wan’ın peşine Jedi avcıları gönderir. Jedi ustası Obi Wan, karanlık tarafa geçen Anakin Skywalker’ın çocukları Luke ve Leia’yı korumak için bir kez daha eski öğrencisiyle yüzleşecektir.

Oyuncu kadrosunda; Ewan McGregor, Hayden Christensen, Vivien Lyra Blair, Moses Ingram, Sung Kang, Indira Varma, Rupert Friend, Rya Kihlstedt, Kumail Nanjiani ve Maya Erskine yer alıyor.

DETAYLAR

– 2. bölümde Obi Wan‘a baharat veren ve “Ben de bir zamanlar birinin kızıydım”diyen kız, Ewan McGregor‘un gerçek hayattaki kızı Esther McGregor’dır.

– Kronolojik olarak bu dizi, 2018 yapımı Han Solo: Bir Star Wars Hikâyesi‘nden yaklaşık bir yıl sonrasında geçiyor.

– Ewan McGregor, Mandalorian dizisini Obi-Wan karakterine hazırlanmak için defalarca izledi.

– Hayden Christensen, 17 yıl aradan sonra ilk kez Darth Vader rolünü yeniden canlandıracağı için inanılmaz heyecanlıydı. Ayrıca bu serileride karakterine ne yapıldığını görmek için Star Wars: The Clone Wars ve Star Wars: Rebels yapımlarını çok kez izleyerek kendisini hazırladı.

– Obi-Wan Kenobi yapımı, Star Wars serisinde prequel ve orijinal üçlemeler arasında geçen ilk live-action olan TV dizisidir.

YENİ BİR UMUT

Klasik Star Wars oyuncularının ve karakterlerinin yanı sıra, seriye bu defa yeni isimler ve figürler de dahil oldu. Örneğin ilk defa live-action olarak gördüğümüz Engizisyoncu/Inquisitorius, Galaktik İmparatorluk tarafından Order 66’dan sağ kalan tüm Jedi ustalarını öldürmeleri için tutulmuş bir suikastçılar grubudur. Ek olarak dizide, Yıldız Savaşları: Bölüm IV – Yeni Bir Umut filmine göndermeler de yer alıyor. Obi- Wan Kenobi karakteri, Luke ve C-3PO‘nun Leia‘yı kurtarırken kullandığı telsiz cihazını kullanıyor. Ayrıca Kenobi, Yeni Bir Umut filminde görülen Ölüm Yıldızı’ndaki aynı dikkat dağıtma yöntemini kullanıyor. Disney Plus platformunda yayına giren bilim kurgu, aksiyon ve macera türlerindeki Obi-Wan Kenobi, Star Wars hayranlarının beğeniyle izleyeceği 6 bölümlük bir mini-dizi.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY