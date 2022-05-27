Efe Teksoy yazdı, Tom Cruise “Top Gun: Maverick” Efsanesiyle Dönüyor..

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; adrenalin yüklü, aksiyon, macera ve dram türündeki “TOP GUN: MAVERICK” filminin bilinmeyen detaylarını ve yapım da yaşananları araştırarak, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

EFSANE PİLOT GERİ DÖNDÜ: “TOP GUN: MAVERICK”

Paramount Pictures, Skydance ve Jerry Bruckheimer Films yapımı 152 Milyon dolarlık dev bütçeli bir blockbuster filmi olan Top Gun: Maverick, 1986 yapımı ilk filmden tam 36 yıl sonra (ki bu sinema tarihinde bir franchise için birinci ve ikinci yapıt arasındaki en uzun süredir) devam halkası olarak vizyondaki yerini aldı. Tamamen IMAX kameralarla dijital çekilen Top Gun 2’nin başrolünü; üç kez Akademi Ödülüne aday gösterilmiş, Altın Küre ödüllü Amerikalı aktör Tom Cruise üstleniyor ve filmin yönetmen koltuğunda ise, daha önce Cruise’la 2013 yapımı Oblivion’da birlikte çalışan Josep Kosinski oturuyor. Film için Grammy ve Oscar ödüllü ünlü şarkıcı Lady Gaga, “Hold My Hand” adlı yeni bir tema şarkısını seslendiriyor. Şarkının sinema filmi versiyonunda, Harold Faltermeyer ile iki Akademi ödüllü usta besteci Hans Zimmer’in bestesi ve prodüksiyonu bulunuyor. Kıyafetlerinden repliklerine kadar bir kuşağı derinden etkileyen Top Gun efsanesi, kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. Her filmde çıtayı daha da yükselten ve dublör kullanmadan çektiği tehlikeli sahnelerle bilinen aksiyon filmlerinin yıldızı Tom Cruise, ikonik karakterine yeniden hayat verirken izleyicinin adrenalin seviyelerini zirveye çıkartıyor.

FİLMİN KONUSU

Donanmanın en iyi pilotlarından biri olan Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), 30 yıllık hizmetinden kendisini yere bağlayacak olan terfiden kaçar ve ait olduğu yerde, cesur bir test pilotu olarak sınırları zorlamaya devam eder. Bugüne kadar yaşayan hiçbir pilotun görmediği özel bir görev için TOPGUN Mezunlarından bir müfrezeyi eğitmek için çağrılan Mitchell, en büyük korkularıyla yüzleşeceği ve büyük bir fedakârlık yapmasını gerektiren bir vazifeye atılmak zorunda kalır.

Oyuncu kadrosunda; Tom Cruise, Miles Teller, Oscar Ödülü ve Altın Küre Ödülü kazanmış Amerikalı aktris Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Val Kilmer ve dört kez Oscar Ödülü adayı olan Altın Küre ödülü sahibi Amerikalı usta oyuncu Ed Harris yer alıyor.

PRODÜKSİYON NOTLARI

Top Gun’ın devam filminde, özellikle ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer ile çalışmak istediğinin altını çizen Tom Cruise, Bruckheimer’ı kısaca şöyle anlatıyor; “Efsanevi bir yapımcı. En iyi Hollywood yapımcılarından biridir. Yeni filmde çalışmaya başlarken Jerry’ye baktım ve kendimi yine çocuk gibi hissettim. Onunla çalıştığım 1985’e dönmüş gibiydim. O zaman yapımcı olmakla ilgili her şeyi öğrenmek istemiştim. Yapımcılar Don ve Jerry ile her şeye dahil olmak, o toplantılarda bulunmak istediğimde bana çok cömert davranmıştı. Hepimizin bildiği gibi herkes öyle değildir. Top Gun, kariyerimde benim için bir sonraki aşamaydı. Ben de Jerry gibi hep müthiş hikâyeler yapmak ve dünyayı eğlendirmek istedim. Amacım buydu.”

Filmin CGI efektleriyle çekilmesini istemeyen İkonik rolüne oyuncu ve yapımcı olarak dönen Tom Cruise, yapım öncesini şöyle anlatıyor; “Bunca yıl Top Gun için bir devam filmi yapmayı düşündüm. Herkese söylediğim şey; “Bunu yapacaksam her şeyi uygulamalı olarak çekeceğiz. Ben o F/A-18’de olacağım, nokta. Bu yüzden de kamera donanımları geliştireceğiz. Rüzgâr tünelleri ve mühendislik olacak. Bu sistemi çözmem ise çok uzun zaman aldı. Ayrıca Jerry Bruckheimer’la çalışmak istedim. Bu filmi o olmadan asla yapamazdım. Yıllarca herkes “Filmi CGI’la çekemez misin, diye sordu. Ben de ‘Hayır. Doğru ekip olmalı. Doğru hikâyeyi bulmalıyız. Bu film, kurşuna kurşun atmaya benzemeli.”

AYLAR SÜREN EĞİTİM

Oyuncuların zorlu uçuş eğitimlerine ve çok sıkı testlere tabi tutulduğunu belirten yapımcı Jerry Bruckheimer, uygulamaları şu şekilde anlatıyor; “Bu kez Tom sayesinde Top Gun Maverick’teki tüm oyuncular, uçuş temellerine, mekaniğe ve G-gücüne alışkındı. Çünkü önceden aylar süren eğitim aldılar. İlk filmin aksine oyuncular gerçekten de F/A 18’lerin kokpitlerinde uçtular.” Ayrıca Akademi ödüllü yazar ve yapımcı Christopher McQuarrie, filmin rekabet kültürü hakkında olduğunu ve filmdeki tüm pilotların çok zengin bir şekilde (derin ama aynı zamanda daha zengin bir tuval olarak) resmedildiğini belirtiyor.

UÇUŞ OKULU

Tom Cruise, Yönetmen Joseph Kosinski ve görüntü yönetmeni Claudio Miranda, Donanmayla birlikte çalışarak kokpitin içinden çekim yapmak için kameralar geliştirmişler. Yönetmen Kosinski, oyuncuların gerçek bir F/A-18’e binip bayılmamaları gerektiğini söylüyor ve bunun için oyuncuların beş aylık yoğun uçuş eğitimi aldıkları belirtiliyor. Cruise ve Bruckheimer, film için vizyonlarını sunmak üzere Hava Kuvvetleri, ABD Pasifik Filosu Komutanı, Koramiral DeWolfe H. Miller III ile görüştüklerini belirten Cruise şunları şöylüyor: “Hikayemizi anlattık. Canlı çekeceğimizi söyledik. Oyuncuları seçip eğiteceğimizi aksi takdirde yapmayacağımızı söyledik. ‘Yapmak istemezseniz anlarım. Ama bunu yapabilmemin tek yolu bu’ dedim. Başkaları ‘Şöyle çekebilir miyiz?’ diye sordu. Ben de sen çekebilirsin. Ben çekemem.’ dedim. Bunun üzerine Komutan ‘Evet, bunu yapacağız. Sizi yukarı çıkaracağız.’ dedi.” Bir eğitim programı geliştiren Cruise, genç oyunculara günlük hedefler belirlemiş, önce havacılıkta rahat olmalarını sağlayacak eğitmenler atamış, sonra da uçmayı ve ardından G kuvvetine dayanmayı öğrenmelerini sağlamış. Her gün detaylı bir form doldurarak Cruise’un bireysel programları ayarlaması ve düzenlemesi sağlanmış. Oyuncu Lewis Pullman, yaşananlarla ilgili şunları söylüyor; “Tom Cruise’un her gün doldurduğunuz formları bizzat okuduğunu duyuyorsunuz ve ‘Tom Cruise’un bunu yapması imkânsız. Çok daha önemli işleri vardır.’ diyorsunuz. Sonra ‘Aman Tanrım, gerçekten okuyor.’ diyorsunuz.

G KUVVETİ

Oyuncu ve yapımcı Tom Cruise’un, Top Gun Maverick’i olabildiğince uygulamalı çekme kararının arkasında G Kuvveti varmış. Özgünlük arayışı Cruise ve kopilotların vücutlarını aşırı baskıya dayanacak şekilde eğitmeleri anlamına gelmiş. Cruise şöyle diyor; “Şu anda yeryüzünde vücutlarımızda yerçekimi kuvveti var. ‘G, vücut ağırlığınızın iki katıdır. Üç katıdır. Yani 100 kilo birine 2 G verince 200 kilo hisseder. Bu filmde oyuncular 7.5 – 8 G alıyor. Yani 100 kiloysan, 800 kiloluk ezici bir güç olacak. Beynindeki kanı dışarı itecek. Görüş kapanır, tüm kanı bacaklarınıza iter. G-LOC denen bilinç kaybı durumuna girmemek için çalışman gerek. O tolerans geliştirip G kuvvetine dayanıp uçabilmelisin. İzleyicinin G kuvveti etkilerini görüp deneyimlemesini istedim. Bir yüzü, yapay olarak o şekilde deforme edemezsin.”

TOP GUN 2

Günde 6 uçuş yapıldığını ve aynı anda 27 kamera ile çalıştıklarını belirten görüntü yönetmeni Claudio Miranda; İdari yapımcı Tommy Harper’ın “Bu film için Yüzüklerin Efendisi filmlerindeki toplam görüntü sayısı kadar çok görüntü aldık.” dediğini aktarıyor. Aksiyon, macera ve dram türündeki Top Gun: 2 (Top Gun: Maverick), sizleri korkusuz yeni jenerasyon pilotlarla amansız ve bir o kadar da adrenalin yüklü yolculuğa çıkartıyor.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY