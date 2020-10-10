Efe Teksoy yazdı; Varoluşun Fantazmagorik Alıntısı “Raised by Wolves”

VAROLUŞUN FANTAZMAGORİK ANLATISI ‘RAISED BY WOLVES’

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, ‘RAISED BY WOLVES’ adlı bilim kurgu, fantastik ve macera türündeki dizinin 1. sezon incelemesini çok yönlü araştırdı ve Amerika’nın en çok okunan ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için kaleme aldı.

YENİ DÜNYAYA YOLCULUK

HBO Max‘te yayınlanan ‘Raised by Wolves’, usta yönetmen Ridley Scott‘ın imzasını taşıyan, senaryosunu ise Aaron Guzikowski‘nin yazdığı bir bilim kurgu yapımı. İlk iki bölümün yönetmenliğini Ridley Scott’ın yaptığı dizi, fantastik unsurlar içeren evrene olağanüstü bir giriş yapıyor. Varoluşçuluk felsefisi ve evrim düşüncesi üzerine muhteşem diyaloglarla bezeli olan yapım, izleyiciyi soktuğu düşsel atmosfer bakımından kesinlikle izlemeye değer. Soyu tükenme noktasına gelen insan neslini kurtarma misyonuyla görevlendirilen iki android, ebeveyn rolüne bürünerek yeni bir gezegene iner. Ulaştıkları gezegende yanlarında taşıdıkları embriyoları büyüterek, yeni bir insan soyu oluşturacak medeniyeti kurma sorumluluğu üstlenirler. Dizide; varoluş mitlerinde işlenen kehanet ve seçilmiş kişi arketipleri inanç ekseni etrafında dönüyor. ‘Raised by Wolves’ izleyiciyi, mitolojik ve sembolik metforlardan oluşan muhteşem görsel atmosferlerden oluşan bir göstergeler evrenine sürüklüyor.

ROMA KÜLTÜ

Dizide çocuklar kutu içerisinde dünyadan bir hatıra olarak kapsül/kutu içerisinde getirdikleri Romulus’un dişini gösteriyorlar. Romulus M.Ö. 753’te Roma şehrinin kurucularındandır. Ayrıca dizideki işlenen din/inanç’ta milattan sonra birinci yüzyıl ile dördüncü yüzyıl arasında benimsenen mistik Roma kültü ‘Mitraizm’dir. Karakterlerin “SOL” diye seslendikleri isim ise, eski Roma’da iki ayrı güneş tanrısının ortak adıdır. Dizideki askerler kendilerine bu yüzden ”Mitraistler” demektedir.

YUNAN MİTOLOJSİNDE ‘LAMIA’

Dizideki Anne adlı ebeveyn rolü üstlenen android karakter, tehlike anında gözlerini çıkarıp Necromancer‘e dönüşerek savaş moduna geçiyor ve çocuklarını koruyor. Ayrıca geceleri android olduğu için uyumayıp keşif turlarına çıkıyor. Ona adı sorulduğunda; “Lamia” diye yanıt verir. Yunan mitolojisinde Lamia, Zeus’un gönül verdiği bir kızdır. Efsaneye göre Lamia her çocuk doğurduğunda Tanrı Zeus‘un kıskanç eşi Hera gelerek çocukları öldürürmüş. Sonunda mağaraya saklanan Lamia çocukları yaşayan analara düşman kesilir. Geceleri gözüne uyku girmediği için gider çocukları kaçırır ve yermiş. Zeus ona acır ve geceleri gözlerini çıkarıp yanındaki kaba koyarmış, o zaman Lamia da uyur ve çocukları rahat bırakırmış.

KEPLER-22b

Androidlerin insan neslini devam ettirmek için ulaştığı yaşam için uygun gezegen dünya ile pek çok ortak özelliğe sahip olan Kepler-22b‘dir. Kepler-22b, NASA’nın “Gezegen Avcısı” olarak bilinen teleskobu Kepler tarafından keşfedilmiştir. Kepler projesi kapsamında “yaşanabilir bölgede” keşfettiği ilk gezegen olan Kepler-22b, güneş sistemi dışında yer almakta ve dünyadan 600 ışık yılı uzaklıktadır.

KOZMİK EVREN

Raised by Wolves, muhteşem bir girişle başlayan olağanüstü görsellerden oluşan bir dizi. İlerleyen bölümlerde kalitesi biraz düşüşe geçse de, farklı bir bilim kurgu evrenine yolculuk yapmak isteyen fantastik türü severlerin beğeneceği macera dolu bir yapım. Özellikle Ridley Scott‘ın çektiği ilk iki bölüm ve oğlu Luke Scott‘ın yönettiği üçüncü ve dördüncü bölümler diziye muhteşem bir ivme kazandırıyor.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY