Efe Teksoy Yazdı, Yılın Rekor Kıran Animasyonu “Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi”

YILIN REKOR KIRAN ANİMASYONU “MİNYONLAR 2: GRU’NUN YÜKSELİŞİ”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; komedi ve macera türündeki “MINIONS: THE RISE OF GRU” adlı animasyonun alt metninde verilen mesajları, yapımın bilinmeyen detaylarını araştırarak, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

SİNEMA TARİHİNİN EN BÜYÜK ANİMASYON SERİSİ

Universal Pictures ve Illumination Entertainment yapımı 80 milyon dolar bütçeli Minions: The Rise of Gru, küresel gişede 800 milyon doları aşarak 2022 yılının en yüksek hasılat yapan animasyon filmi oldu. Tarihin en büyük global animasyon serisi olarak tüm dünyada 3.7 milyar dolar hasılat yapan serinin beşinci filmi olan bu yapım, maceraya kaldığı yerden devam ediyor ve izleyiciyi 1970’lerin moda, stil ve müzik referanslarıyla dolu olduğu bir döneme taşıyor. 2010’da Çılgın Hırsız’la başlayan ikonik Minyonlar, sinemanın en çılgın karakterleri olarak adeta yediden yetmişe herkesin gönlünü kazandı ve günümüz pop-kültürünün mizahi bir sembolü haline geldi ve küresel çapta kültürel bir fenomen oldu. Minyonların sesi olmasıyla tanınan Fransız animatör Pierre Coffin tarafından yönetilmeyen serinin ilk filmi olan bu yapımın yönetmeni, BAFTA adayı animatör Kyle Balda ve ortak yönetmenleri ise Brad Ableson ve Jonathan del Val’dır. Yayınlanan ilk fragmanı ile vizyona giriş tarihi arasındaki yaklaşık 2,5 yıllık boşluk nedeniyle sinema tarihinin en uzun süre reklamı yapılan animasyon filmidir. James Bond’un klasikleşmiş açılış kredisine gönderme yaparak başlayan animasyonda, Master Chow karakterini 1997 yapımı Yarın Asla Ölmez adlı filmde Bond kızını canlandıran Michelle Yeoh seslendiriyor.

Minyonlar Gru’nun Yükselişi’nin funk müziği, 2022 Yılın Yapımcısı Grammy ödüllü efsanevi müzik yapımcısı Jack Antonoff (Rock grubu Bleachers’ın vokalisti) tarafından yapıldı. Filmin büyük bir emek içeren baş döndürücü müzik albümü; Funk, Disko ve Soul klasikleriyle 1970’lerin en büyük hitlerinin günümüzdeki en büyük sanatçıların yaptığı yepyeni versiyonlarını barındırıyor. Bleachers’ın John Lennon’ın 1970 şarkısı ‘Instant Karma!’ versiyonu ayrıca albümde Simon & Garfunkel 1970’lerin favorisi, klasik ‘Cecilia’da farklı performanslarıyla bulunuyor.Dostluk ve arkadaşlığın önemini aynı zamanda kıymetini vurgulayan animasyon, alt metninde genç izleyici kitlesine doğru yola sevk edecek olumlu mesajlar veriyor. Böylece görüyoruz ki; her ne kadar Gru karakteri kötülük dünyasında yükselmeyi hedeflese de, aslında kendisini dostlarına yardım elini uzatırken ve onlardan da destek alırken buluyor. Burada akla modern Batı felsefesinin kurucu figürlerinden biri olarak kabul edilen ve Alman İdealizmi’nin önemli düşünürleri arasında yer alan Alman filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel geliyor. Ruhun Fenomenolojisi (The Phenomenology of Spirit) kitabında Hegel, kötülüğün baktığı her yerde kötülük gören bakışın kendisinde olduğunu söyler. Gru karakterinin de aslında yaptığı yardımlar sayesinde; sevgi, merhamet ve yardımseverlik sembolü olarak yansıtıldığını görüyoruz. Büyük Rus yazar ve düşünür Lev Tolstoy, okuyucunun manevi dünyasına hitap eden en önemli yapıtlarından birisi olan ‘’İnsan Neyle Yaşar?’’da, insani değerleri ve nitelikleri överek, gerçek hayatı yansıtan eserlerin içinde yeni bir ahlak anlayışını öne sürer. Kitabın sonunda Melek olduğu öğrenilen Mihail adlı karakter; (insanın neyle yaşadığı sorusuna) kendisi için kaygılanarak değil, sevgiyle yaşadığını öğrendiğini belirtir. Filmdeki karakter Gru’nun da (tıpkı Mihail karakterinde olduğu gibi), belli aşamalardan ve zorluklardan geçerek sonuçta önemli olanın sevgi olduğunu öğrenmesi gibi. Gru karakteri Vicious 6 adlı kötüler ekibine katılabilmek için, sahibine inanılmaz güçler bahşeden Zodyak Taşı (The Zodiac Stone) adlı tılsımlı nesneyi çalar. Böylece Gru, Vicious 6’nın da dikkatini çekmiş olur ve aralarında iletişim başlar. Karl Marx, metalar evrenine dair popüler tahlilinde, insanlar arası ilişkilerin nesneler arası ilişkiler kılığında ortaya çıktığından bahseder. Buradaki metanın da Zodyak Taşı olarak ilişkileri kurduğunu görmekteyiz. Minyonların kendilerine has alaycı mizahı ve ince pop kültür göndermeleri eşliğindeki beklenmeyen komedi teknikleri, geniş kitlelere yayılarak büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Buradaki Minyonlar’a has mizahta, efendisinin tersini yapan soytarının epistemolojik bir versiyonuyla karşılaşıyoruz.

ANİMASYONUN KONUSU

1970’lerin ortasında dönemin modası saçları ve İspanyol paça Blue- Jean’leriyle banliyöde büyümüş olan 12 yaşındaki Gru, tarihin en büyük kötülerinden birisi olmayı hedefler. Hırçın Altılı/Vicious 6 olarak bilinen kötüler grubunun hayranı olan genç, sadık takipçileri olan ve kargaşa yaratan Minyonlar’ın desteğini alarak altılıya katılabilecek kadar kötü olma planları yapar. Gru, hayranı olduğu Vicious 6 ile yeni üyeleri olmak için görüşür. Fakat bu görüşme iyi gitmez ve hatta onları zekasıyla alt ettiğinde bir anda kendini en kötülerin ölümlü düşmanı olarak bulur.

Orijinal seslendirme kadrosunda; Oscar adaylığı bulunan Altın Küre Ödüllü Amerikalı aktör Steve Carell, Disko Diva rolünde Taraji P. Henson, Jean Kıskaç rolünde Jean Claude Van Damme, Rahibe Çaku rolünde Lucy Lawless, Svenitor rolünde Dolp Lundgren ve Demir Yumruk rolünde Danny Traji bulunuyor. Filmde çılgın bilim adamı Dr. Nefario rolünde Russell Brand, inanılmaz Kung Fu yetenekleri olan Akupunktur uzmanı Usta Chow rolünde Michelle Yeoh ve Gru‘nun içine dönük annesi rolünde Akademi Ödüllü Julie Andrews ve de Oscar Ödüllü usta oyuncu Alan Arkin bulunuyor.

MİNYONLAR 2: GRU’NUN YÜKSELİŞİ

Illumination yapım şirketine özgü; yıkıcı mizah, ince pop kültür zevki, duygu yüklü bir cesur müzik anlayışı ve abartılı aksiyonla gelen Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi; komedi ve macera tutkunlarının severek izleyeceği eğlence dolu bir animasyon.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY