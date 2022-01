Efe Teksoy yazdı, “Yukarı Bakma (Don’t Look Up)”

İRONİK BİR DÜNYAYI KURTARMA OPERASYONU “YUKARI BAKMA (DON’T LOOK UP)”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; bilim kurgu, komedi ve dram türündeki “DON’T LOOK UP” filminin kamera arkasını, bilinmeyenlerini ve verilen gizli mesajların çözümlemesini, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

YILDIZLAR KADROSU

Yönetmen koltuğunda Step Borthers (2008), The Big Short (2015) ve Vice (2018) gibi yapımların yaratıcısı Adam McKay’in oturduğu Netflix filmi Don’t Look Up, Oscar’ın habercisi olarak görülen 79. Altın Küre (Golden Globes) Ödülleri’ne 4 dalda aday olarak öne çıkan yapımlar arasındaki yerini aldı. Devler kadrosuvari bir oyuncu ekibi bulunan filmde; Oscar ödüllü yıldız isimler Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Mark Rylance’in yanı sıra Rob Morgan, Jonah Hill,Timothée Chalamet, Tyler Perry, Ron Perlman, Chris Evans ve Ariana Grande gibi ünlüler yer alıyor. Bilim kurgu, komedi ve dram türündeki yapım, 21. yüzyıl sosyal medyasının getirdiği internet bağımlılığı hastalığı FOMO Sendromu’na (Fear of Missing Out) ve günümüzün duyarsızlaşan toplum ironik bir dille değiniyor ve sosyo-politik eleştiriler eşliğinde izleyiciye apokaliptik bir kara mizah örneği sunuyor.

FİLMİN KONUSU

Dünya’yı yok edecek bir kuyruklu yıldızın gelmekte olduğu konusunda insanları uyarmak için çabalayan iki gökbilimci, yaklaşan felaketten haberdar etmek için büyük bir medya turuna çıkar. Ancak etraflarında hiç kimse onları umursamaz ve harcadıkları büyük çaba beklenmedik durumların oluşmasına neden olacaktır.

KAMERA ARKASI

– Jonah Hill, karakterinin her yere Birkin marka çanta taşıması fikrini yapımcılara sundu ve nükleer kodların 30.000 dolarlık lüks bir çantada taşımasının komik bir dokunuş katacağını düşündüler.

– Leonardo DiCaprio, karakterini inandırıcı bir şekilde canlandırmak için gerçek hayattaki astronom ve film danışmanı Amy Mainzer ile görüştü. Yönetmen Adam McKay‘e göre, DiCaprio matematik hakkında uzun konuşmalar yaptı ve yörünge dinamikleri konusunda yaklaşık altı aylık zorlu bir eğitim aldı.

–Timothée Chalamet‘in filmde uzun saçları olmayacaktı ancak çekimler Nisan’dan Kasım 2020’ye ertelendiğinde, tecrit sırasında saçlarını kesmedi. Ardından, bir yakınlaştırma toplantısında yönetmen görüntünün kendisine bakışını beğendi ve çekimden önce kesmemesini istedi.

– Saç departmanının Jennifer Lawrence‘ın sat stilinin nasıl olacağına dair hiçbir fikri yoktu. Ancak Lawrence farklı renklerde 25 peruk denedi ve peruğun kesilmesine yardım etti.

TEKNOLOJİ DEVLERİNE ELETİREL BİR BAKIŞ

‘Yukarı Bakma’ filminde, uzay görevinde yer alan milyarder teknoloji devlerine hiciv niteliği taşıyan eleştirel sahneler bulunuyor. Örneğin; filmin kapanış jeneriğinde uzayda süzülen nesneler arasında kırmızı bir araba görülüyor. 2018’de milyarder Elon Musk tarafından uzaya fırlatılan kırmızı Tesla Roadster aracına bir göndermedir. Ayrıca dünyayı kurtarmak için gönderilen BASH roketleri, 2021’de milyarder Jeff Bezos tarafından fırlatılan New Shepard roketini andırıyor. Son olarak usta aktör Mark Rylance’ın canlandırdığı Peter Isherwel ise Steve Jobs’ın bir parodisidir.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY