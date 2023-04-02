Efecan Karaca maça damga vurdu

Francesco Farioli ile yolların ayrılmasının ardından Ersun Yanal’ın takımın başına gelmesiyle yeni bir anlayışla sahaya çıkan Alanyaspor’da takım kaptanı Efecan Karaca’nın da performansı dikkat çekti…

YANAL İLK MAÇINI KAZANDI

Ersun Yanal, takımın başına ilk kez Başakşehir maçıyla çıkmıştı. Başakşehir maçını kazandıktan sonra Ankaragücü deplasmanından eli boş dönen Akdeniz ekibi, sahasında da Fenerbahçe’ye mağlup olmuştu.

Giresunspor sahaya Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Görkem, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic 11 ile çıkarken

Alanyaspor, Runarsson, Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Doumbia, Umut, Fer, Efecan, Cavaleiro, Koulouris kadrosuyla sahaya çıktı.

EFECAN KARACA PARLADI

2013 yılında Kartalspor’dan takıma transfer edilen Efecan Karaca, uzun yıllardır Alanyaspor forması altında ter dökmesinin ardından kaptanlık görevine getirilmişti.

GİRESUN MAÇI PERFORMANSI

Süper lig’in 27. haftasında oynanan Giresunspor maçına 11’de başlayan kaptan Efecan Karaca, 17. dakikada karşılaşmanın açılış golünü atarken, 73. dakikada da Zinedine Ferhat’ın golünde yerde kalmasına rağmen klas bir asist yaparak takımının 2-0 öne geçmesine katkıda bulunmuştu.

OYUNDAN ALINDI SKOR DEĞİŞTİ

83. dakikada yerini Efkan Bekiroğlu’na bırakan Efecan’ın oyundan çıkmasının adından Alanyaspor, 84 ve 88. dakikalarda yediği iki golle skoru koruyamadı ve maç 2-2 sona erdi.

TRABZONSPOR İSTEMİŞTİ

Alanyaspor’da gösteridği performansla futbolseverlerin beğenisini kazanan Efecan Karaca’yı devre arasında Trabzonspor’da Abdullah Avcı o dönem transfer etmek istemiş, ancak transfer gerçekleşmemişti.