Efes Antik Kentindeki antik kanal projesinde çalışmalar devam ediyor

İZMİR (AA) – DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, dünyaca ünlü Efes Antik Kenti'ni, tarihte olduğu gibi denizle buluşturacak olan Antik Kanal Projesi kapsamında, kanal ve yat limanının yan duvarlarına 414 fore kazık çakıldığını bildirdi.

Çınar, yaptığı açıklamada, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde açıkladığı "35 İzmir 35 Proje" arasında yer alan ve ülke turizmine büyük katkı sağlaması planlanan Efes Antik Kanal Projesi çalışmalarını yerinde incelediğini belirtti.

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Efes Antik Kenti'ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak projenin ilk etabı kapsamında, antik kanal girişi ve Pamucak sahilinde yapımı planlanan yat limanı için fore kazık çakma işlemlerinin devam ettiğini kaydeden Çınar, şu bilgileri verdi:

"Proje 2 etaptan oluşuyor. İlk etapta 600 metre uzunluğunda giriş kanalı, mendirek yapısı, yat limanı, araç ve yaya köprüsü inşa edilecek. Kanal ve teknelere kısa süreli konaklama imkanı sağlayacak 100 metre genişliğinde, 250 metre uzunluğunda bir yat limanı inşa edilecek. Kanal ve yat limanının yan duvarlarına fore kazık çakma işlemlerimiz sürüyor. 1 metre çapındaki kazıklar, 15 ve 21 metre derinliklere çakıldı. Şu ana kadar 1394 kazıktan 414'ü çakıldı."

Çınar, projenin ikinci etabında da Pamucak sahilinden Efes Limanı'na kadar olan alanın temizleneceğini belirterek Küçük Menderes Nehri ve Marnas Çayı'nın getirdiği alüvyonlarla denizden yaklaşık 9 kilometre uzaklaşan Efes Antik Kenti'ni eski günlerine döndürecek projenin turist sayısını artıracağını ifade etti.