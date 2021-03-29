Ege 4,1 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre; saat 02.26’da Girit Adası’nın güney batısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 4,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla’nın Marmaris ilçesine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi. (DHA)
İlginizi ÇekebilirVeli Ağbaba: Depremzedeler arasında ayrım yapmayı da AKP ile gördükİlginizi ÇekebilirNaci Görür açıklamasıyla korkuttu: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz