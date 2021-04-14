Ege beşik gibi sallanıyor: 7 saatte 100’ün üzerinde artçı deprem yaşandı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Tilos ve İncirli (Nisiros) adaları arasındaki bölgede dün gece saat meydana gelen ve 23.28’de Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 5.3 büyüklüğündeki deprem Datça ve köyleri, Marmaris ve Bodrum’da şiddetli biçimde hissedildi.

Datça’ya yaklaşık 50 km mesafede denizde meydana gelen deprem İstanköy (Kos), Rodos, Tilos,, Sömbeki (Symi) ve İncirli Adası (Nisiros) adalarında da hissedildi.

ARTÇI DEPREMLER BÖLGE İNSANINI UYUTMADI

5.3 Büyüklüğü’ndeki depremin ardından sabaha kadar süren artçı depremler Bodrum ve Datça ile İstanköy (Kos), Rodos, Tilos,, Sömbeki (Symi) ve İncirli Adası (Nisiros) adalarında hissedildi.

Bu bölgedeki birçok insanın geceyi evlerinin bahçesinde bekleyerek geçirdiği belirtildi. Sabaha kadar süren ve büyüklüğü 1.5- 3.4 arasında olan yüzün üzerinde deprem kaydedildi.

Uzmanlar artçı depremlerin bir süre daha sürmesinin beklendiğini açıklarken Ege’deki Oniki Adalar’da ve Muğla kıyılarında herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem