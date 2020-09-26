Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) – Ege Denizi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.09'da kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 12,57 kilometreyle Yunanistan'ın Halkidiki bölgesi ve 129,35 kilometreyle Gökçeada oldu.

Yer sarsıntısı 14,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Ege Denizi açıklarında dün saat 21.39'da 4,3 büyüklüğünde ve bugün saat 01.50'de 5,3 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem daha meydana gelmişti.