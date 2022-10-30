Ege Denizi’nde göçmen botu battı: 8 kişi kurtarıldı

Ege Denizi’nde Aydın’ın Kuşadası ilçesinden Sisam Adası’na geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu bot alabora olarak battı. 8 göçmen kurtarılırken bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinden bindikleri bot ile Sisam (Samos) Adası’na geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu bot, fırtına nedeniyle alabora olarak battı. Göçmenlerin batmadan önce Fronteks ve 112 acil yardım hattını arayarak yardım istedikleri belirtildi.
Bölgede bulunan İtalyan, Yunanistan ve Fronteks botlarının yaptığı operasyonda suyun yüzeyinde can simitlerine tutunarak hayatta kalmaya çalışan 8 göçmenin kurtarılarak Sisam Adası’na götürüldüğü ve hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.