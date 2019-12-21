Ege ile İstanbul’da yılbaşı keyfi

Şarkıcı Ege, kendisini özleyen ve sahnede izlemek isteyen hayranlarıyla yeni yıl akşamı buluşacak. Ege, yılbaşı gecesi için özel bir repertuvar hazırlıyor.
Uzun süredir ikinci kitabının imza günü ve yoğun konser programına Türkiye’nin çeşitli illerinde devam eden Ege, yılbaşı gecesi için İstanbul’u seçti. Aşk şarkılarının güçlü ismi, yılbaşı gecesi The Green Park Pendik Hotel&Convention Center’da sevenleriyle buluşacak. Ocay ayı itibariyle 20 konserlik bir Türkiye turnesine çıkacak olan Ege, turne öncesi klip çalışmalarına başlayacak.