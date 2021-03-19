Ege Üniversitesinde “Türk Dünyasının Ortak Değeri: Nevruz” paneli düzenlendi

İZMİR (AA) – Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tüm Türk dünyasının kardeşlik değerleri etrafında birleştiği Nevruz Bayramı'nın bir hoşgörü, bolluk ve bereket sembolü olduğunu söyledi.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünce çevrim içi olarak "Türk Dünyasının Ortak Değeri: Nevruz" konulu panel düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Budak, Nevruz Bayramı'nın dünyanın en eski barış ve dostluk bayramlarından biri olduğunu, bu geleneği üniversite olarak gelecek nesillere aktarmayı görev edindiklerini ifade etti.

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünün çalışmalarıyla genç nesillerin manevi zenginlikleri ve değerleri doğru kaynaklardan öğrenme ve özümseme imkanına sahip olduğunu kaydeden Budak, şunları kaydetti:

"Orta Asya'dan Balkanlar'a, Orta Doğu'dan Anadolu'ya uzanan geniş coğrafyadaki Türk dünyası, binlerce yıldır aynı coşkuyla bu anlamlı günü kutlamaya devam ediyor. Her kültür, kutlamalarını farklı gelenekler etrafında yapsa da Nevruz, tüm Türk dünyasını, sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik değerleri etrafında birleştiriyor. Bu anlamda bir hoşgörü günü olarak da tanımlayabileceğimiz bu gün, aynı zamanda bolluğun ve bereketin sembolüdür."

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit ise baharın gelişiyle kutlanan Nevruz'un Türklerin bayramı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Macit, "Maalesef bu yıl salgın nedeniyle çevrim içi olarak bu bayramı kutlamak durumunda kaldık. Bizlere katkı sağlayacak uluslararası bilim adamlarıyla bu bayramı akademik yönden konuşacağız. İstiklal Marşı'mızın kabulü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümleri gibi milletimiz için önemli hatıraları olan günlerden geçiyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Toplantıda Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alimcan İnayet, Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Dr. Lazzat Urakova Yanç, Ali Şir Nevaî Taşkent Devlet Üniversitesi Özbek Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi Dr. Sabohat Bozorova ve Azerbaycan halkbilimcisi ve gazeteci Ali Şamil sunum yaptı.