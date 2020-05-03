Ege ve Akdeniz beşik gibi… Depremler sürüyor

Yunanistan’a ait Girit adasının 55 km güneyinde dün saat 15.51’deki 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede son 16 saat içinde 50’ye yakın deprem meydana geldiği görüldü. Depremlerin güneyden kuzeye doğru hareket ettiği ve Akdeniz’den Ege ‘ye kaydığı görülürken Midilli Adası ile İzmir açıklarında 2.4-3.5 arasında onlarca deprem yaşandı. Depremlerin bazıları Muğla, Aydın, İzmir sahil kentlerinden hissedildi.

GİRİT SABAH YİNE DEPREM İLE UYANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü bilgilerine göre bu sabah 05.08’de Girit adasının bu kez 30 km. derinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem adanın kuzeyinde bulunan Kandiye ve Hanya kentlerinde hissedildi. Bazı vatandaşların balkonlara ve sokaklara çıktıkları belirtildi. Ancak yerel kaynaklar herhangi bir hasar, can veya mal kaybı olmadığını belirtti.

Son deprem ise Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü’nün tespitlerine göre saat 08:54’te Girit açıklarında 4,5 büyüklüğünde meydana geldi.

DENİZİN DEĞİŞEN RENGİ KORKUTTU

Depremlerin ardından denizde meydana gelen gelgitlerinden gece boyunca devam ettiği, denizin renginin maviden çamur rengine dönüştüğü açıklandı.

KÜÇÜK BİR TSUNAMİ OLUŞTU

Dün teknelerin karaya vurduğu gelgit ve Yunan medyasının mini tsunami diye adlandırdığı olayla ilgili olarak Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü sorumlusu Nikos Kalligeris şunları söyledi:

* Büyük depremin ardından 15 cm. yüksekliğindeki dalgaların etkisi ile küçük bir tsunami oluştu, sahil kesimindeki vatandaşlarımızı uyardık.

* Eğer deprem 7.0 şiddetinde olsaydı, tsunaminin yarattığı dalgaların boyu 1 metreden daha büyük olacaktı.

* İnsanları öldürebilecek ciddi bir soruna yol açacaktı.

Kalligeris, Girit’te benzer bir tsunaminin 1 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleştiğini söyledi.

TÜRK BÜYÜKELÇİ’DEN YARDIM ELİ

Yunan medyası depremin hemen ardından Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’ in ilgili makamları arayarak Girit adasındaki deprem için Türkiye’nin yardıma ve hemen harekete geçmeye hazır olduğunu bildirmesinin takdirle karşılandığını ve Yunan makamlarının Türk büyükelçiye teşekkür ettiğini yazdı. Girit adasında belediye itfaiye, sivil savunma, sahil güvenlik ekiplerinin alarm durumunda olduğu belirtildi.