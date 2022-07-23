Ege ve Akdeniz’de orman yangınları için 5 günlük olağanüstü hal

Ege ve Akdeniz’de etkili olması beklenen yüksek sıcaklık, nem oranının düşmesi ve ani şiddetli rüzgar nedeniyle orman yangınlarına karşı olağanüstü tedbirler alındı. Ormanlara giriş yasağı uygulandı, Polis Özel Harekat, Jandarma Özel Harekat ve asayiş timleri ile Belediye Zabıtaları seferber edildi, ormanlık alan girişleri ve içinde nöbet tutmaya başladı.

Latif SANSÜR

Avrupa’yı günlerdir etkileyen, orman yangınlarının çıkmasına, onlarca kişinin ölmesine neden olan sıcak hava dalgası Türkiye’yi de etkisi altına almaya başladı. Sıcaklıkların önümüzdeki 5 gün boyunca 40 dereceyi aşması tahmin edilen İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’da Valilikler orman yangınları olağanüstü önlemler aldı. Girişlere kapatılan ormanları olası yangın tehlikelerinden korumak için Polis Özel Harekat(PÖH), Jandarma Özel harekat (JÖH), asayiş timleri ile Belediye Zabıtaları seferber edildi. Kent ormanları, milli parklar, tabiat parkları, orman içerisinde yer alan piknik ve mesire alanları ile ormanlık alanlarda 24 saat devriye uygulaması başladı. Orman alanlarında drone, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi gibi araçlarla izleme ve gözlem faaliyetleri arttırıldı.

ORMAN İÇİ YERLEŞİM YERLERİ UYARILDI

Belirtilen süre içerisinde ormanlık alanlarda hiçbir şekilde etkinlik ve piknik yapılamayacak, insan hareketliliğine izin verilmeyecek, araç park edilemeyecek. Muhtemel orman yangınında etkilenebilecek orman içi yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo ve benzeri alanlar belirlenerek, bu alanların yetkililerine kendi yangın tedbirlerini almaları istendi. Enerji Nakil Hatları yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar da uyarılarak, hatların ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli önlemleri almaları, gerektiğinde enerji kesintisi uygulanması istendi.

MİLLİ PARK İÇİN YASAK UZATILSIN

Aydın Valiliği 40 derecenin üzerine çıkması beklenen hava sıcaklığı nedeniyle il genelinde 23-27 Temmuz tarihleri arasında kent ormanları, milli parklar, tabiat parkları, orman içerisinde yer alan piknik ve mesire alanları ile ormanların ziyarete ve kullanıma kapatıldığını duyurdu. Dünyaca ünlü Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı ve çevresindeki ormanlar PÖH, JÖH ve Belediye Zabıtalarınca koruma altına alındı. Kararı olumlu bulan Sivil Toplum Örgütleri, yasağın Eylül ayı sonuna kadar uygulanması için talepte bulundu.

ORMANLIK ALANLARIN GİRİŞİNE ŞERİT ÇEKİLDİ

Muğla ve ilçelerde ormanlık alanlarda 347 personel ve 100 araçla, özellikle yangın riskinin olduğu ormanlık alanlarda devriyeler görev yapıyor. Bir çok ormanlık alan şerit çekilerek girişlere kapatıldı. Geçtiğimiz Mayıs ayında 26 orman alanına girişin yasaklandığı İzmir’de de AFAD’ın valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde tüm ormanlara ağustos ayının sonuna kadar girişler yasaklandı. Antalya’da ise ormanlık alanlara girişler 31 Ekim akşamına kadar yasak olacak.

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