İSTANBUL (AA) – Egea model ailesinin yenilenen versiyonları Türkiye'de satışa sunuldu.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat Chrysler Automobiles'a (FCA) bağlı 400 fabrikanın yer aldığı WCM (Dünya Klasında Üretim Programı) değerlendirmesinde, "Altın Seviye" Tofaş fabrikasında üretilen ve yenilenen aile ile markanın crossover'ı "Egea Cross", daha showroom'lardaki yerlerini almadan tüketicilerin beğenisini topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, 2019 yılında olduğu gibi 2020 'yi de lider olarak kapatmaktan ve Egea'nın 5 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmasından mutluluk duyduklarını aktardı.

Lider Egea'nın, tanıtımından bu yana Fiat markasının otomobil pazarındaki varlığına güç katmaya devam ettiğini belirten Aytaç, şunları kaydetti:

"İlk kez Ekim 2015'te yollarla buluşan Egea, Türk tüketicisinin istekleri doğrultusunda geliştirildi ve çok sevildi. Sunduğu fiyat/fayda dengesiyle çok iddialı bir otomobil olan Egea 5 senedir zirveyi kimseye bırakmıyor. Kendi segmentinde aldığı yüzde 15'lik pay ve elde ettiği 274 bin 341 adetlik toplam satış rakamı, model ailesinin gücünü bir kez daha yansıtıyor. Bugün ise Fiat Egea ailesinin sınıfının en iyi teknolojileri ve güvenlik unsurlarıyla yollara çıkıyor olmasının memnuniyetini yaşıyoruz. Egea Cross ile Türk tüketicisinin beğeniyle karşıladığı ve tercih ettiği yeni bir segmente giriyoruz. Model ailesinin Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine ek olarak Crossover gövdeli Egea Cross ile ailenin daha da güçlenecek zirvedeki yerini koruyacağına inanıyoruz."

Yenilenen Egea ailesi ve Egea Cross'un, bu haftadan itibaren Fiat bayilerine doğru yola çıktığını bildiren Aytaç, Egea ailesinin, 130 bin 900 TL'den başlayan ulaşılabilir anahtar teslim fiyatıyla, ailenin yeni üyesi Egea Cross'un ise 154 bin 900 bin TL'den başlayan fiyatıyla satışa sunulduğunu aktardı.

Egea Cross'un aynı zamanda Fiat online satış kanalı üzerinden de rezerve edilebileceğini belirten Aytaç, "Egea Cross sahibi olmak isteyen ilk 100 müşterimiz araçlarını sistemimiz üzerinden konfigüre edebilecek ve süreci bayilerimiz aracılığıyla takip edebilecek. Biz de Tofaş'ta geliştirilen bağlantılı araç teknolojimiz Fiat Yol Arkadaşım Connect'i ve Cross Aksesuar Paketi'ni online rezervasyon gerçekleştiren ilk müşterilerimize hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

– Yenilenen Egea ailesi, anahtarsız ve kablosuz kullanıcı deneyimi sunuyor

Verilen bilgiye göre, tamamen yenilenen Egea model ailesi Easy (Sedan)/Street (diğer gövdeler), Urban ve Lounge isimli üç farklı donanım seviyesi ile Türkiye yollarıyla buluşuyor.

Fiat Egea ailesi, tüm yolcularına çok geniş bir iç alan sunmaya devam ederken, iç hacim konusunda sınıfının en iyi değerlerinden birini sunarak hem ön hem de arka yolculara geniş bir diz mesafesi sağlamayı da sürdürüyor.

Ailenin tamamında, yeniden yorumlanan ön ızgara ve yeni yaklaşıma işaret eden Fiat logosu yer alıyor. Farları yeniden tasarlanan model ailesinin tüm gövde seçeneklerinde seçilebilen hem ön hem de arkada kullanılan LED teknolojisi otomobile daha modern bir görünüm kazandırmakla kalmıyor, aktif güvenliği de artırıyor.

Önde Full LED far teknolojisi gelişmiş görünürlük ile sürüş güvenliğine katkı sağlarken, aynı zamanda otomobilin enerji tüketimini, dolayısıyla karbondioksit emisyonlarını azaltıyor. Krom detaylarla zenginleşen ön tamponun alt bölümü de yeni ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Yenilenen tasarımda, donanım seviyelerine göre değişen, modern görünümlü yeni 16 inç ve elmas kesim 17 inç alaşım jantlarla da dikkati çekiyor.

Egea ailesinin iç mekanında ise daha önce kullanılan göstergenin yerini Egea'ya özel tasarlanan yeni 7 inçlik, sürücüsünün hayatını kolaylaştıran renkli ve dijital gösterge paneli alıyor. Yeni dijital gösterge, 10 inç dokunmatik ekrana sahip tamamen yeni 5'inci nesil UConnect multimedya sistemi ile entegre çalışıyor.

Egea Sedan'ın giriş versiyonu niteliğindeki Easy donanım seçeneğinde, yeni tasarıma sahip 15 inçlik jantlar, parlak siyah ön ızgara ile halojen ön ve arka farlar dikkati çekiyor. Urban donanım seviyesinde yeni 16 inç stil jantlar, Full Led ön ve Led arka farlar ile sis farı standart olarak yer alıyor. Urban donanım seviyesinde ayrıca, Carplay/Android Auto desteği, 7 inçlik multimedya sistemi de yer alıyor.

Sedan'ın en üst donanım versiyonu olan Lounge'da ise 17 inçlik elmas kesim alaşım jantlar, Full Led ön ve Led arka farlar ile karartılmış arka camlar ve iç mekanda 10 inçlik multimedya sistemi ve 7 inçlik gösterge paneli kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Tüm bunlara ek olarak anahtarsız giriş & çalıştırma, kör nokta uyarı sistemi, arka sıra USB çıkışı ve geri görüş kamerası da bu versiyonda standart olarak sunuluyor.

Yeni Fiat Egea modellerinde direksiyon da daha şık ve daha sportif tasarımıyla ve tamamen yenilenmiş olarak dikkati çekiyor. Daha kompakt bir boyuta sahip olan direksiyon daha ergonomik olacak şekilde tasarlanırken, 7 inçlik dijital gösterge panelinin daha iyi görünmesini sağlıyor. Ailede ayrıca, yeniden tasarlanan klima kumandaları, krom ve siyah detaylarla zenginleştirilen orta konsol da yeni tasarımıyla ön plana çıkıyor.

Egea model ailesinde yenilenen tasarımın haricinde, teknolojik açıdan da kapsamlı bir yenilenme yapılmış olması dikkati çekiyor. Egea model ailesi, en güncel Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile üretilirken, yenilenen multimedya sistemi aynı anda iki telefonu Bluetooth üzerinden kablosuz bağlama olanağı da sunuyor. Egea ailesi ayrıca, trafik işareti tanıma sistemi, akıllı hız asistanı, şerit takip sistemi, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, akıllı uzun far, kör nokta uyarı sistemi, ön park sensörleri ve anahtarsız giriş/çalıştırma ve kablosuz akıllı telefon şarj gibi özellikleriyle de hayatı kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Ayrıca, Sedan modelinde isteğe bağlı sunulan Eller Serbest Bagaj Sistemi ile kullanıcısının hayatını kolaylaştırıyor.

– Yeni Egea Cross

Fiat Egea ailesinin yeni üyesi Egea Cross, Tofaş'ta üretilen ilk crossover modeli olmasının yanında yeni bir hedef kitleye yönelik, çok yönlü bir otomobil olarak da ön plana çıkıyor.

Egea Cross, güçlü ve cesur tasarım hatları, farların altına kadar uzanan yeni ızgara görünümü ile bir crossover modelde olması gerektiği gibi geniş ve heybetli görünüyor. Yeni süspansiyon yapısı, yeni jant ve lastik ölçüleriyle Egea Cross'un yerden yüksekliği, diğer gövde seçeneklerine göre 4 santimetre artıyor.

Tüm Cross versiyonlarında standart sunulan tavan rayları sayesinde Egea Cross, hatchback muadiline göre toplamda 7 santimetre yükselmiş oluyor. Street, Urban ve Lounge donanım seviyeleri ile tercih edilebilecek olan Fiat Egea Cross, güçlü görünümünü perçinleyen daha büyük lastikleriyle de gerek tasarımsal gerekse işlevsel farkını ortaya koyuyor.

Egea Hatchback'ten 7 santimetre daha yüksek olan Egea Cross'un, gövde mimarisi daha yüksek bir sürüş pozisyonu sunuyor. Egea Cross'un crossover detayları, çamurlukların etrafındaki gövde kaplamaları ile başlayarak yanlarda ve ön tarafta da devam ediyor.

Cross için özel tasarlanan kaslı ön ve arka tampon, yan marşpiyeler ve bu gövde tipine özel tavan rayları da otomobile güçlü ve gösterişli görünümünü beraberinde getiriyor.

Sınıfına göre zengin güvenlik ve teknoloji özellikleriyle hayata geçirilen Egea Cross'ta da ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi trafik işareti tanıma sistemi, akıllı hız asistanı, şerit takip sistemi, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, akıllı uzun far, kör nokta uyarı sistemi, ön park sensörleri ve anahtarsız giriş/çalıştırma ve kablosuz akıllı telefon şarj gibi özellikler hayatı kolaylaştırmaya hazırlanıyor.

Multimedya konusunda da yenilikçi ve modern teknolojik imkanları kullanıma sunan Egea Cross'ta gelişmiş bağlanabilirlik çözümlerine ve 10 inç dokunmatik ekrana sahip beşinci nesil UConnect 5 multimedya sistemi yer alıyor.

Kullanıcılarına pratik ve kullanışlı bir sürüş deneyimi sunmaya hazırlanan modelde kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip olan Uconnect 5, kişiselleştirilebilir profillerle 5 adede kadar konfigürasyonu saklama olanağı sunuyor. Egea Cross'taki multimedya sistemi, tıpkı ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi aynı anda iki telefonu Bluetooth üzerinden bağlama olanağı da sunuyor. Kullanıcı, böylece iki farklı cep telefonunu eş zamanlı olarak kullanabiliyor ve gelen ve giden çağrıları, o sırada bağlı olmayan telefondaki bir çağrıyı cevaplamak için bir bağlantıdan diğerine geçiş yapmadan aynı anda yönetebiliyor.

– Daha düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerleri

Yenilenen Egea ve Egea Cross, motor gamına eklenen yepyeni 100 HP gücünde 1.0 litrelik Firefly T3 motorla dikkati çekiyor.

FireFly Turbo motor ailesinin bir parçası olan 1.0 Firefly T3, düşük tüketim ve emisyon değerlerini, daha çok güç ve tork ile birleştirerek üstün performans sunuyor.

Yeni 1.0 litrelik motor, düşük devirde kullanıma sunduğu yüksek çekiş gücüyle son derece akıcı ve keyifli bir sürüş, düşük ses seviyesiyle üstün sürüş konforu da sağlıyor. Motorun CO2 emisyonu 121 gr/km (WLTP normuna göre) değerine kadar düşüyor ve aynı zamanda daha az yakıt tüketimi sağlıyor.

Euro 6D final uyumlu Multijet dizel motorlar ise 1.3 litre 95 HP ve 1.6 litre 130 HP (daha önce 120 HP) olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunuyor. İyileştirilen performans ve 110 gr/km'den (WLTP normuna göre) başlayan CO2 emisyon değerleriyle yeni dizel motor ailesi verimlilik seviyesiyle öne çıkıyor.