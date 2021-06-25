Ege’de deprem olmaya devam ediyor: AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Türkiye’nin birçok farklı yerinde hemen hemen her gün deprem meydana geliyor. Birçoğunun hissedilmediği depremlerin büyüklüğü yükseldikçe vatandaşlarda yarattığı korku ve endişe de artıyor. Son olarak Ege bölgesinde hissedilir şekilde deprem oldu. Son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

İlginizi Çekebilir Datça açıklarında depremİlginizi Çekebilir Derinlikleri 2-3 metreyi bulan yüzey yarıkları oluştu! Deprem uzmanından açıklama