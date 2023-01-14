Ege’de endişelendiren imajlar: İzmir’de toz bulutu, Datça’da hortum…

İzmir’de olumsuz hava koşullarıyla birlikte şehir merkezlerine kadar ulaşan toz bulutları görüldü. Muğla’nın Datça ilçesinde ise aniden ortaya çıkan dev hortum korkuttu.

İzmir’de olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Sağanak yağış ve fırtınayla birlikte İzmir’in 2 ilçesinde toz fırtınaları görüldü. Menemen’i etkisi altına alan toz fırtınasının Çiğli ilçesine yaklaştığı bildirildi.

TOZ BULUTLARI ÇİĞLİ’YE İLERLİYOR

Çiğli’den görüntüleri SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na aktaran vatandaş, “İzmir’de uzun zamandır olmayan bir doğa olayı oluyor. Çiğli Hava Üssü’nün orası Menemen tarafı olduğu gibi toz ve kum fırtınasının içinde kalmış durumda. Şu anda Çiğli’nin içine doğru geliyor fırtına” dedi.

Görüntülerde toz bulutlarının Çiğli’ye yaklaştığı görülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege bölgesinde İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahminini paylaşmıştı. Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç Ege’de pus ve yer yer sis meydana geldi.

İzmir’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

DATÇA’DA HORTUM PANİĞİ

Muğla’nın Datça ilçesinde, bugün saat 14:00’de aniden ortaya çıkan dev hortum Datçalıları korkuttu.

Datça merkezde ortaya çıkan dev hortum, yaklaşık 7 dakika denizin ortasında kaldı. Büyüklüğüyle korku yaratan dev hortum, kıyıya iki metre kala etkisini kaybederek ortadan yok oldu.