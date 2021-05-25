Ege'nin 100 büyük firma sıralamasında STAR Rafineri, Tüpraş ve Petkim ilk üçte yer aldı

İZMİR (AA) – Ege Bölgesi Sanayi Odasınca (EBSO) 2020 üretimden satış performanslarına göre bölgedeki 100 büyük sanayi kuruluşu belirlendi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, üretimden satışlar kriterine göre paylaştığı listede ilk sırayı STAR Rafineri alırken, bu firmayı Tüpraş ve Petkim takip etti.

Yorgancılar, 100 firmanın değerlendirme aşamasında, üretimi ve merkezi İzmir'de olanların Türkiye genelindeki üretim rakamlarının dikkate alındığını söyledi.

Üretimi İzmir dışında olan oda üyelerinin çalışmaya dahil edilmediğini belirten Yorgancılar, İzmir'de üretimi olup merkezi farklı şehirde bulunan firmaların da sadece İzmir rakamlarının alındığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ham madde temini sıkıntısı, konteyner bulunamaması, navlun fiyatlarının ve finansman maliyetlerinin yükselmesi gibi konuların üretimi riske ettiğini dile getiren Yorgancılar, listedeki 100 firmadan 84'ünün kar, 16'sının zarar bildirdiğini aktardı.

Ar-Ge yapan firma sayısının 60, yabancı sermayeli firma sayının ise 27 olduğunu belirten Yorgancılar, büyük firmaların sektörlerine bakıldığında kimya ve kimyasal ürünler, gıda, demir-çelik, metal ve döküm sanayilerinin öne çıktığını kaydetti.

Yorgancılar, ilk 10 firmanın, 100 büyük firmanın üretimden satışlarının yüzde 58'ini gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Bir önceki yıla göre 100 büyük firmanın üretimden satışları yüzde 13, net satışları yüzde 14, diğer satışları yüzde 19 arttı." dedi.

Salgınla belirginleşen konular ve riskler karşısında yeni ve heyecan verici bir ekonomik programın kamu-özel sektör arasında etkin iletişimle oluşturulması gerektiğini anlatan Yorgancılar, "Bankalar, firmalar ve halkın borçluluğunu azaltmaya yönelik bütünsel bir program hazırlanması, sektörel bazda ihtiyaca yönelik paketler hazırlanması, ihracat seferberliği başlatılarak kapsamlı destekler açıklanması, sanayi ve tarım yatırımları seferberliğine odaklanılması faydalı olacaktır." diye konuştu.

EBSO'nun 2019 üretimden satış performansına göre geçen yıl açıkladığı 100 büyük listesinde Tüpraş, Petkim ve Philsa Philip Morris ilk üç sırayı paylaşmıştı.

Firmaların 2020'deki üretimden satışlarına göre açıklanan 100 büyük listesinde ilk 10 firma, sırasıyla STAR Rafineri, Tüpraş, Petkim, İzmir Demir Çelik, Philsa Philip Morris, JTI Tütün, Abalıoğlu Yağ Sanayi, Pınar Süt Mamulleri, BMC Otomotiv ile Kocaer Haddecilik oldu.