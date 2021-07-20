Ege’nin tekstil ihracatında artış

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin 2021’in ilk 6 ayında ihracatını, yüzde 126 artırarak bir önceki yıla göre 92 milyon dolardan 208 milyon dolara yükselttiğini açıkladı.

Covid-19 süreci devam ederken aşılamanın hız kazanması ve fiziksel mağazaların açılmasıyla birlikte beklenen olumlu etkilerin görülmeye başlandığını belirten Eskinazi, “Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği olarak haziran ayını bir önceki aya göre yüzde 122 artışla diğer 5 ayda olduğu gibi rekor kırarak 36,5 milyon dolarlık ihracatla kapattık. Ocak-haziran döneminde ise ihracatımızda yüzde 126 artış gerçekleşti ve bir önceki yıl ocak-haziran döneminde ihracatımız 92 milyon dolarken, bu yılın ilk 6 ayında ihracatımız 208 milyon dolara yükseldi” dedi.

YENİ STRATEJİLER BELİRLENİYOR

Avrupa Birliğinin (AB), Avrupa Yeşil Anlaşması ile iklim ve çevreyle ilgili zorluklarla mücadele konusunda etkili düzenlemeler içeren bir yol haritası belirlediğini dile getiren Eskinazi, şöyle devam etti:

“Anlaşma kapsamında 2030’a kadar karbon salınımını yüzde 50 oranında azaltma, 2050’de ise karbon salınımını sıfıra indirme hedeflerine ulaşmak için yeni stratejiler belirleniyor. Bu hedeflere ulaşabilmek için kademeli olarak yeni sektörel kriterler, vergiler ve iş modelleri uygulamaya konulacak.” (İHA)

İlginizi Çekebilir Haziranda dış ticaret açığı arttıİlginizi Çekebilir Türkiye’den 69 milyon dolarlık kekik ihracatıİlginizi Çekebilir Tekstil fabrikasında çalışan 55 işçi yemekten zehirlendi