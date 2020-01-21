‘Eğer birlik olursak sorunları da aşarız’

Seçer, toplantıda şu açıklamaları yaptı: “Bazı seçimlerde kısmi olarak yapılan iş birlikleri derin iş birliklerine dönüştü ve sonucu da etkiledi. Biz herkesin belediye başkanıyız. Çünkü biz herkesin umuduyuz. Onların umudunu boşa çıkarmaya hakkımız yok. Birlik olursak bütün sorunları aşarız. Türkiye ne çekiyorsa kutuplaşmadan çekiyor. Bizim şiarımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Bizim şiarımız laik Türkiye Cumhuriyeti. Onun temel ilkeleri.”