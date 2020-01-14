‘Eğer Pompeo İran’la İlgili Bilgi Paylaşmazsa Celp Yayınlarız’

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu, İran politikası ve Süleymani operasyonuyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşmaması halinde kendisine celp göndermekle tehdit etti.

Demokrat üye Eliot Engel başkanlık ettiği İran konulu oturuma Pompeo’yu da ifade vermesi ve Kongre üyelerinin sorularını yanıtlaması için davet etmişti ancak Pompeo oturuma katılmadı.

Oturumun açılışında söz alan Engel, “Eğer Bakan Pompeo komisyonla işbirliği yapmayacaksa o zaman gelecekte bazı diğer adımları atmayı çok ciddi şekilde değerlendiriyoruz, buna celpler yayınlama da dahil” diye konuştu.

Engel ayrıca, Pompeo ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper’a bugün bir mektup göndereceğini ve İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü operasyonla ilgili bilgi talep edeceğini belirtti.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu komisyon geçen hafta Pompeo’yu ifade vermeye çağırdığını açıklamıştı. Başta Demokratlar olmak üzere çok sayıda Kongre üyesi Trump yönetiminden Süleymani operasyonuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşmasını istiyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Pompeo’nun oturuma katılmamasıyla ilgili bir yorum gelmedi. Pompeo halen California eyaletinde temaslarda bulunuyor.

Süleymani operasyonunu eleştiren çevreler, yönetimi operasyona gerekçe olarak gösterdiği “yakın zamanda büyük saldırılar planlıyordu” açıklamasını destekleyecek bir delil ortaya koymamak ve ciddi sonuçlar yaratabilecek böylesine kritik bir adımı Kongre’ye danışmadan atmakla eleştiriyor.

Trump ve yönetimin diğer bazı üst düzey yetkililerinin son günlerde operasyonun gerekçesiyle ilgili farklı açıklamalar yapmaları da tartışmaları daha da alevlendirdi. Trump dün Twitter’dan paylaştığı bir mesajda, Süleymani’nin yakın vadede bir tehdit oluşturup oluşturmadığı meselesinin “çok önemli olmadığını” savunmuş, Pompeo da California’daki bir konuşmasında operasyonun İran’a karşı caydırıcılık oluşturmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu söylemişti.

Temsilciler Meclisi’nin en kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Mike McCaul ise, Süleymani’nin geçmişten bu yana Amerikan çıkarlarını hedef alan saldırılarda parmağı olduğunu ve bunun da operasyonu haklı kıldığını söyledi. McCaul da, yönetimin bu konuyla ilgili daha fazla bilgiyi kamuoyuyla paylaşabileceği görüşünü dile getirdi.

Temsilciler Meclisi geçen hafta Perşembe günü Trump’ın İran’a karşı yeni askeri adımlar atmasını engellemeyi amaçlayan sembolik bir tasarıyı onaylamıştı.

Engel bugünkü oturumun açılışında yaptığı açıklamada, “Bence yönetim ülkeye ve Kongre’ye karşı dürüst davranmıyor” ifadesini kullandı. Senato’nun da en erken bu hafta içerisinde savaş yetkileri konusunda bir tasarıyı oylamaya sunması bekleniyor.