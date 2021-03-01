Ege’yi haklı buldu ‘tazminat yok’ dedi

Sanatçı Ege’nin, unutulmayan Yaz Aşkım şarkısını intihal ederek Ma De Ginetai isimli şarkıyı çıkaran Yunan besteci Yorgo Theofanous’a 2013‘te açtığı dava sonuçlandı. Yunan Mahkemesi, Antonis Remos’un şarkı sayesinde sanatçıya uluslararası bir şöhret kazandırdığı ve telif haklarının çiğnendiğini kabul etti. Ancak mahkeme, Ege’ye tazminat ödenmesine gerek görmedi.

BU NASIL ÇARPIK BİR KARAR

Temyize başvuracaklarını söyleyen Ege, “Böyle çarpık karar olabilir mi? Mahkeme hem şarkının benim şarkımdan intihal edildiğini kabul edecek hem de tazminata karar vermeyecek. Kaldı ki Ma de Ginetai şarkısı, uluslararası bir edisyon firması kanalı ile 2013’ten bu yana tüm dünyada benim adıma kayıtlı. Bu bile tazminata karar verilmesi için yeterli” dedi.