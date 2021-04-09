Eğitim Bir-Sen “Eğitimden Bir Kare” fotoğraf yarışması düzenleyecek

ANKARA (AA) – Eğitim Bir-Sen'den, "Eğitimden Bir Kare" fotoğraf yarışmasının dördüncüsünün düzenleneceği bildirildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Eğitimden Bir Kare" yarışmasında, eğitimin önemini anlatacak hikayeleri fotoğraf sanatının etkileyici dilinden faydalanarak ortaya koymak ve eğitim süreçlerinin arkasındaki emeği, özveriyi görünür kılınmasının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, eğitim çalışanlarının haklarının korunması, geliştirilmesi, sorunların çözüme kavuşturulması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için 29 yıl boyunca verilen mücadelede, sanatsal ve kültürel faaliyetlerinde desteklendiği belirtildi.

Seçici kurulda, Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörü Fırat Çağlayan Yurdakul, fotoğraf sanatçıları Tekin Ertuğ, İsmail Küçük ve Mustafa Binol'un yer alacağı yarışmada, birinci olacak eser sahibine 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye 5 bin lira ve Mehmet Akif İnan Özel Ödülü için de 3 bin lira ödülün yanı sıra sergileme hakkı kazanan eser sahiplerine 250 lira takdim edilecek.

Ayrıca ödüle ve sergiye layık görülen eserler, "Eğitimden Bir Kare 2021 Fotoğraf Albümü" adıyla yayımlanacak.

Son katılım tarihi 1 Kasım 2021 olan yarışmada dereceye giren fotoğrafların sahipleri, tarihi daha sonra açıklanacak program kapsamında ilan edilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler, "www.egitimdenbirkare.org" internet adresinden ilgili detaylara ulaşabilecek.