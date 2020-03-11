Eğitim gördüğü vakıfa 300 bin TL’lik dükkanını bağışladı

Bodrum’un Turgutreis mahallesinde yaşayan 47 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Bilgin Özşeker 1996 yılında kurulan ve 172 engellinin eğitim gördüğü Bodrum Sağlık Vakfı’ na bugüne kadar her türlü desteği verdi.

Vakıf bünyesinde eğitim gören Bilgin Özşeker 4 yıl önce babası Rıza Özşeker’in (72) kendisine verdiği Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi’ndeki 60 metrekarelik dükkanı vakıfa bağışlamaya karar verdi.

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Bodrum Tapu Müdürlüğü’nde Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı İbrahim Akkaya , yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Algül ve Numan Balaban, vakıf müdürü İlknur Özer ve Bilgin Özşeker evli üç çocuk babası Rıza Özşeker ile birlikte Bodrum Tapu Müdürlüğü’ne geldi.

Bilgin Özşeker’in rızası ile baba Özşeker tapuyu imzalayarak vakıf başkanı İbrahim Akkaya’ya teslim etti. Tapu müdürlüğündeki tören sırasında Bilgin Özşeker ise sık sık şakalar yaptı; son derece mutlu olduğu görüldü.

Baba Özşeker yaptığı açıklamada “Oğlum bilgin zihinsel ve fiziksel engelli, 24 yıldır o vakıf binasından etkinliklerinden ayrılmaz, çocuklarıma mülkümün önemli bölümünü paylaştırmıştım, oğlum Bilgin’de iki ay önce kendisine verdiğim dükkanı, vakfa bağışlamamızı istedi, bende seve seve kabul ettim bugün de tapuyu vakfımıza verdik, oğlumun çok mutlu olduğunu görmek beni de mutlu ediyor, gücümüz yettiğince vakfa yardım edeceğiz” dedi.

VAKIF BAŞKANI: BİLGİN 24 YILDIR BİZİ DESTEKLİYOR

Vakıf başkanı Akkaya tapu devir tesliminden sonra baba-oğul Özşeker ‘e ayrı ayrı plaket vererek teşekkür etti, Akkaya “Vakfımızda 172 öğrenci ve 25 personel var. Vakıf ile gurur duyuyoruz. Bodrumluların desteği ile 24 yılda dimdik ayaktayız ve yüzlerce engelli gencimize çocuğumuza eğitim veriyoruz. Bilgin vakıf kurulduğundan beri bizimle, zaman zaman maddi zaman zamanda manevi yardımlarıyla her zaman yanımızda oldu. Babasının kendisine verdiği dükkanı bize vermek istediğini duyuna önce inanamadık, çok mutlu olduk, Bilgin zihinsel ve bedensel engelli ama her şeyi çok iyi anlıyor ve bizlere çok destek oluyor, kendisi bugün bizi gerçekten çok duygulandırdı, engelli bir vatandaşımızın engellilerin eğitim gördüğü yere dükkanını bağışlaması takdire şayan bir davranış. Vakfımızın bu dükkanla birlikte 4 gayrimenkulu oldu” dedi.