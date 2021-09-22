Eğitim-İş: Denizli’de 100 derslikte karantina uygulanıyor

Son dönemde corona vakalarının arttığı Denizli’de çoğunluğunu ortaokul ve liselerin oluşturduğu 100 derslikte karantina uygulandığı öğrenildi. Eğitim İş Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan velilere aşı çağrısında bulunarak, “Öğrencilerimizin yüz yüze eğitimden kopmadan okullarda eğitimin sürmesi çok önemli” diye konuştu.

Selami AYDIN

Eğitim İş Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan üyelerinin sahadan elde ettiği bulguları kamuoyu ile paylaştı.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde toplam 103 derslikte karantina uygulandığını belirten Aydoğan, “Üç derslikte karantina süresi sona erdi. 100 derslikte karantina sürüyor” diye konuştu.



183 BİN ÖĞRENCİ DERS GÖRÜYOR

Denizli’de 797 okulda toplam 14 bin 834 öğretmen görev alırken 183 bin 757 öğrenci eğitim görüyor. Aydoğan corona virüsü nedeniyle yaklaşık 3 bin öğrencinin evlerinde uzaktan eğitim ile derslerine devam ettiklerini belirterek, “Yoğunlukla ortaokul ve liselerde karantina uygulamasına gidildi. Diğer seviyelerde de karantinalar var” ifadelerini kullandı. Diğer yandan Denizli’de toplam 93 derslikte uzaktan eğitim yapılabildiği belirtildi.

“HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMALI”

Velileri çocuklarının aşılarını ihmal etmemeleri konusunda uyaran Aydoğan, “Bakanlık her türlü tedbiri almalı. Öğrencilerimizin yüz yüze eğitimden kopmadan okullarda eğitimin sürmesi çok önemli. Lütfen çocuklarımız için tedbirleri daha da artıralım. Okulların sonuna kadar açık kalması gerekiyor. Velilere çağrımız ise yaş durumu uygunsa çocuklarının aşılarını yaptırmaları yönünde. Çocuklarımızın corona tedbirlerine daha fazla uymalarını ve özel önlemler almalarını istiyoruz. Tedbir alınırsa vaka sayısı azalacaktır” diye konuştu.

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