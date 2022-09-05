Eğitim-İş’ten Diyanet’in imam hatip çıkışına yanıt

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İmam hatip nesli, yüce bir inancın ve medeniyetin temsilcisidir. Milletimizin birlik beraberlik harcıdır, kardeşlik sigortasıdır” dedi. Yanıt Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay’dan geldi.

Fırat FISTIK

Önder İmam Hatipliler Derneği’nin ev sahipliğinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi’nde düzenlenen 19. İmam Hatipliler Kurultayı’nın kapanış dersinde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İmam hatip nesli, yüce bir inancın ve medeniyetin temsilcisidir. Milletimizin birlik beraberlik harcıdır, kardeşlik sigortasıdır. Güzel ahlakın ihyasından merhamet medeniyetinin inşasına kadar her alanda öncü bir nesildir” dedi.

“İMAM HATİPLER BİRLİK VE BERABERLİĞİN HARCI DEĞİLDİR”

Erbaş’a yanıt Eğitim-İş Sendikası Başkanı Kadem Özbay’dan geldi. Özbay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*Din ve devlet işlerinin ayrılmasından sonra dinin bir sömürü alanı olmaktan çıkması için kurulan Diyanet’in, kuruluş amacıyla tamamen çeliştiği günlerden geçiyoruz.

*Din ve devlet işlerinin ayrılmasından sonra dinin bir sömürü alanı olmaktan çıkması için kurulan Diyanet’in, kuruluş amacıyla tamamen çeliştiği günlerden geçiyoruz.

*Vakıf maskesi takmış gerici karanlık yapılardaki çocuk istismarlarına, ülkeyi sarmalayan yolsuzluklara dair ağzını açmayan Diyanet’in düzenli olarak ve haddini aşarak eğitime dair, okul türlerine dair açıklama yapmasının kabul edilebilir bir yanı yoktur.

*Arapça’yı kutsallaştıranların şimdi de bir okul türünü kutsal ilan etmeye çalıştığını görüyoruz. Diyanet İşleri Başkanı’nın son açıklamasındaki yanlışları düzeltmeyi hem Eğitim-İş Genel Başkanı olarak hem de bir öğretmen olarak vazife sayıyorum: İmam hatipler milletimizin birlik ve beraberliğinin harcı değildir.

*Bu milletin harcı, bir türlü hazmedemedikleri Cumhuriyet’tir. Diyanet İşleri Başkanı’nın söylediğinin aksine bu ülkenin kardeşlik sigortası da imam hatipler değildir.

“AKP’YE OY VERENLER BİLE ÇOCUKLARINI GÖNDERMEK İSTEMİYOR”

*Kardeşlik sigortası, Başöğretmenimizin kurduğu bu Cumhuriyet sayesinde bir asırdır geliştirdiğimiz ulus olma bilinci ve bir arada yaşama kültürüdür.

*Ahlakı ve kardeşliği dillerinden düşürmeyenlerin bu ülkenin belli bir kesimini diğerlerinden üstün olduğunu ilan etmesi, amansız bir çelişkidir. İmam hatipler de, mezunları da kutsal ya da bir inancın temsilcisi değildir.

*İmam hatipler, AKP tarafından türetilen, devletin diğer okul türlerinden sakınılan tüm imkanları seferber edilmesine rağmen başarılı kılınamayan, AKP’ye oy verenlerin bile çocuklarını göndermek istemediği, o yüzden adrese dayalı kayıt gibi dayatmalarla doldurulmaya çalışılan bir okul türüdür.

*Geçinemeyen halkımıza fiyatların Allah tarafından belirlendiğini, imara açılan dere yataklarında afetle yüz yüze gelen insanlarımıza şükretmeleri gerektiğin tembihleyerek iktidarın sakinleştiricisi ve propaganda aracı olarak görev yapan Diyanet, bu ülkenin geleceği için eğitimin yakasından düşmelidir.

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