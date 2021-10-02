EĞİTİM PLATFORMU; KUNDUZ’UN HİKAYESİ NASIL BAŞLADI?





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Kunduz uygulaması ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Kurucuları ve başarıları nedir? Öğrencilere hangi hizmetleri sunmayı hedefliyor? Misyonu nedir? Soru sormanın en kolay yolu nedir? Cüneyt Özdemir soruyor, Kurucu ortak Melih Şener ve Başar Başaran anlatıyor.

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