Eğitim Sen’den Milli Eğitim Bakanı Özer’e karne

Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, bugün sona eren 2022-2023 eğitim-öğretim yılını değerlendirdi. Alkan, düzenledikleri karne ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve bakan Mahmut Özer’in sınıfta kaldığını söyledi.

“SORUNLAR ARTARAK BÜYÜDÜ”

Eskişehir’de 11 bin 855 öğretmen, 142 bin 996 öğrencinin yarı yıl tatiline çıktığını belirten Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, 2022-2023 eğitim öğretim yılında da eğitimdeki sorunların artarak büyüdüğünü söyledi. Alkan, eğitim döneminde belirledikleri temel sorunları şöyle sıraladı:

* Çocuklara ve çocuk haklarına yönelik tehditler sürmüştür.

* Öğretmenlik meslek kanunu yeni eşitsizlikler yaratmıştır.

* Öğrencilerin beslenme sorunu büyümüştür.

* Eğitimi dinselleştirme politikaları yoğunlaşmıştır.

* Eğitimde ticarileştirme politikaları artarak devam etmiştir.

* Özel öğretime destek artmış kamusal eğitim politikaları terk edilmiştir.

* Eğitim harcamalarının yükü yine velilerin sırtına yıkılmıştır.

“ÖĞRETMENLER DE ÖĞRENCİLER DE MUTSUZ”

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısında eğitim alanında yaşanan gelişmelerin, MEB’in eğitimin yapısal sorunlarına yönelik somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirmek gibi bir derdinin olmadığını gösterdiğini vurgulayan Eğitim Sen Şube Başkanı Faik Alkan, şunları söyledi:

“Okullarda yaşanan yoğun dinselleşme ve eğitimi ticarileştirme uygulamaları, siyasal-ideolojik hedeflere uygun olarak alınan bilim karşıtı kararlar eşliğinde okullarda hayata geçirilmeye devam etmektedir.

Eğitim alanında yaşanan sorunların çözümü için gerekli adımların atılmadığı, eğitime erişimde yaşanan sorunlar başta olmak üzere eğitimde dayatmacı politikaların sürmesi nedeniyle öğrencilerin ve öğretmenlerin mutsuz olduğu, öğretmenlerin esnek, güvencesiz ve angarya çalışmaya zorlandığı, siyasal kadrolaşmanın devam ettiği, eğitim sürecinde farklı dil, kimlik ve inançların dışlandığı, eğitimin zaten sorunlu olan niteliğinin daha da kötüleştiği bir eğitim sisteminin başarılı olması mümkün değildir.

Eğitim sisteminde yaşanan sorunların ülkedeki ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda yaşanan gelişmelerden ayrı ve bağımsız olmadığı açıktır.”