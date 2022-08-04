Eğitim sendikaları KPSS skandalı ve iptalini SÖZCÜ’ye değerlendirdi, YKS, ALES, TUS, YÖKDİL sınavlarına dikkat çekti

KPSS’deki skandal ve iptali SÖZCÜ’ye değerlendiren Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, “YKS sınavında ve önceki sınavlarla da benzer iddiaların olabileceği şüphesi içindeyiz” derken, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise KPSS skandalının yakın geçmişteki suçların muhtemel parmak izleri olduğunu söyleyerek, “Eğitimdeki bezirgan düzeni değişmedikçe, hırsızların sadece adı değişiyor demek” dedi.

Latif SANSÜR

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul etkin bir soruşturma ve özellikle milyonlarca yurttaşı ilgilendirdiği için Meclis Araştırması yapılmasını beklediklerini belirterek, “Daha geçen haftalarda YKS sınavında ve önceki sınavlarla da benzer iddiaların olabileceği şüphesi içindeyiz. Bu nedenle ÖSYM’nin yaptığı tüm sınavlar soruşturma kapsamı içine alınmalıdır. Çok kapsamlı bir soruşturmaya gereksinme var” dedi.

“SORU SIZDIRILMASININ GERÇEK OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU”

Kurul, gençler, yakınları ve toplumun büyük bir düş kırıklığı ile karşı karşıya olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Hissettikleri şeyler unutulacak gibi değil. Sınav odaklı sistemin çöktüğü görülüyor. Kamucu eğitim anlayışı doğrultusunda eğitimde köklü dönüşümlere gereksinme var. KPSS 2022’nin iptali soru sızdırılmasının gerçek olduğunu ortaya koydu. Bir buçuk milyonun üzerinde gencin, yakınlarının emeğinin, parasının ve düşlerinin çalındığı ortaya çıktı. Yeni ÖSYM başkanı ‘özür diliyor’, özür dilemeyle, bir kişinin görevden alınması ile süreç kapatılamaz.”

“ALES, TUS, YÖKDİL GİBİ SINAVLAR DA ERTELENMELİ”

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise, KPSS’nin iptali kararını olumlu bir adım olarak değerlendirmekle birlikte, tüm şaibeler aydınlatılana kadar önümüzdeki iki ay içinde yapılacak ALES, TUS, YÖKDİL gibi sınavların da ertelenmesi gerektiğini söyledi. Son KPSS’deki skandalların, yakın geçmişteki suçların muhtemel parmak izleri olduğunu belirterek, “Adını koyalım bu, zaten mülakat adı altında yandaşların kayırıldığı seçmelerde, sınavların güvenirliğine de gölge düştü demek. Eğitimdeki bezirgan düzeni değişmedikçe, hırsızların sadece adı değişiyor demek” ifadelerini kullandı.

“YAYINEVİNİN İKTİDAR, CEMAAT, YANDAŞ SENDİKA BAĞLANTILARI ARAŞTIRILMALI”

Başlatılan soruşturmada adı geçen yayınevinin dahil olduğu tüm sınavları kapsaması gerektiğini vurgulayan Özbay, “Henüz uzak olmayan bir geçmişte, sınav sorularının FETÖ mensuplarına sızdırıldığı, sızdıranların değil bu hırsızlığı ifşa edenlerin yargılandığı düşünüldüğünde, başlatılan soruşturmanın ilgili yayınevinin dahil olduğu tüm sınavları kapsaması gerektiğini, adaletin birazı olmayacağını vurguluyoruz. Polislik dahil, devlet kadroları için açılan sınavlara yönelik çalışmalar yapan söz konusu yayınevinin iktidarla, cemaatlerle, yandaş sendikalarla bağlantılarına ilişkin tüm iddialar titizlikle incelenip kamuoyu ile paylaşılmalı” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİM İŞ OLARAK PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Özbay, ayrıca şunalı söyledi:

“Bu skandal vesilesiyle soruyoruz: Yıllardır tartışılmayan, şaibelerle gündeme gelmeyen tek bir sınav dahi düzenleyemeyenler; KPSS’de milyonlarca gencin umudunu çaldıranlar, biz eğitimcilerin tüm mesleki hayatlarını etkileyecek olan mesleki yeterlilik sınavını nasıl yapacaklar? Biz o sınavın liyakatle, adaletle yapılacağına artık nasıl güveneceğiz? Bilinsin ki Başöğretmen’in eğitim neferleri olarak, Eğitim-İş olarak bu soruların peşini bırakmayacağız.

İlginizi Çekebilir Fahrettin Altun: Personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecek İlginizi Çekebilir Yediiklim Yayınevi’nin sahibinden KPSS açıklaması: Söylemler asılsızdır