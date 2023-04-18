Eğitimciler alamadıkları ürünlerin müzesini açtı: Et-No Grafya





Seçimlere bir aydan az bir süre kala eğitimciler sokaklarda ve meydanlar a yaptıkları ilginç eylemlerle sesini duyurmaya çalışıyor. Son bir yıl içerisinde fahiş oranda artan temel gıda fiyatları ve maaşların yetersizliği sebebiyle geçinemediklerini dile getiren eğitimciler Manisa’da ilginç bir eyleme imza attı.

Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şubesi’ne bağlı eğitimciler Şehzadeler ilçesinde halkın yoğun olduğu Temmuz Demokrasi Meydanı’nda hayat pahalılığını simgeleyen ‘Et-No Grafya’ adı altında sembolik müze açılışı yaptı. Kurulan standta son aylarda fiyat artışıyla gündemde olan et, süt ve balık cam fanusun içinde vatandaşlara sergilendi.

DÖVİZLERDEKİ YAZILAR DİKKAT ÇEKTİ

Eylemde eğitimcilerin ellerindeki ‘Tam Pankartı Hazırladık Yine Zam Geldi’, ‘Kıyma’ın Bize’ Yumurta Kapıya Dayandı’, ‘Damlaya Damlaya Koca Bir Göl, Zamlaya Zamlaya Ekonomik Kriz Olur, ‘Yiğit Muhtaç Olmuş Kuru Soğana’ yazı dövizler dikkatleri çekti.

Eylemde ayrıca ‘Hesap Yapmaktan Canımız Çıktı’, ‘Sudan Çıkmış Balığa Döndük’, ‘Sokakta İsyan Var, Evde Kriz’ sloganları ile eğitimciler hayat pahalığına karşı tepkilerini dile getirdi.

“BU MÜZEYİ UTANARAK AÇIYORUZ”

Gerçekleştirilen eylemde açıklamada bulunan Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Haldun Bilgi, Ocak ayında memura yapılan yüzde 30’luk zammın içinde bulunduğumuz Nisan ayında eriyip gittiğini belirterek, fiyatları her geçen gün artan gıda ürünlerini alamadıklarını göstermek için böyle bir eyleme başvurduklarını ifade etti.

Sendika Şube Başkanı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ocak 2023 döneminde memurlara yapılmış olan yüzde 30 zam ekonomik kaygılarımızı gidermekten çok uzak olup, Nisan 2023’te ceplerimizden adeta eriyip gitmiştir. Sayın Bakan Vedat Bilgin’in bir TV programında bahsettiği gibi eğitim çalışanları en az 20 bin TL almamaktadır.

30 yıl üzeri çalışan ve 10 bin ile 14 bin TL civarı maaş alan yüz binlerce eğitim çalışanının da sesi olmak için burada toplanmış bulunmaktayız.

Sembolik olarak hazırlamış olduğumuz ‘Et, Balık, Süt Ürünleri Müzesi’nin de açılışını iftiharla değil ne yazık ki utanarak yapıyor olacağız. Bu et balık süt ürünlerini artık mutfaklarda değil adeta müzelerde göreceğiz.”

Bilgi’nin konuşmasının bu kısmında sendika üyesi emekli öğretmen Ali Yıldız, meydanda cam fanusun içinde sergilenen et, süt ve balıktan oluşan ‘Et-No Grafya’ müzesinin açılış kurdelesini kesti.

“5 YIL ÖNCE MAAŞIMIZLA 100 KG ET ALABİLİYORDUK”

Kurdele kesiminin ardından konuşmasına devam eden Bilgi, bir eğitimcinin 5 yıl önceki maaşıyla şimdi maaşı arasında kıyaslama yaparak sözlerine şöyle devam etti:

Sembolik müzemizde sergilediğimiz et, süt ve balık ürünlerini eğitim çalışanları olarak yakında ancak müzelerde göreceğiz. 5 yıl öncesine kadar maaşımızla yaklaşık 100 kg satın aldığımız kıymadan Nisan 2023 itibariyle sadece 40 kg satın alabilmekteyiz.

Yine aynı yıllarda 1166 litre süt alabilirken şu an 600 litre civarı alabilmekteyiz. 700 kg balık alabilirken ise şu an 250 kg civarı balık alabilmekteyiz. Bir saat ek ders ücretimiz ise 150 gr. kıymaya denk düşmektedir.

Bu durum hepimiz için kabul edilemez bir acı bir gerçek haline gelmiştir. Eğitimciler olarak seneler boyunca öğrencilerimize cennet ülkemizin dünyanın tarım, hayvancılık ve deniz ürünleri bakımından en zengin ülkelerinden biri olduğunu anlattık durduk ve şu an bize dönüp sorduklarında verecek cevap bulamamaktayız.

SİYASETÇİLERE SESLENDİ: BİZE NE VAAT EDİYORSUNUZ?

Şube Başkanı Bilgi açıklamasının son kısmında, yaklaşan genel seçimler öncesi siyasetçilere seslenerek eğitimcilere yönelik vaat edilenleri sordu.

Bilgi açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

Ülkemizin önünde yaklaşan bir seçim bulunmakta; iktidarda olanlar pozisyonlarını muhafaza etmeye çalışırken muhalefetteki siyasetçilerde iktidar olmaya çalışmaktadırlar. Demokratik ülkelerde yaşanan seçim süreçlerinde iş kolları “bize ne vaat ediyorsunuz?”

Evet değerli ülkemiz siyasetçileri; aileleriyle birlikte yaklaşık 5 milyon oy potansiyeli olan eğitim çalışanlarına ne vaat ediyorsunuz? Biz bu ürünleri bolluk içinde evlerimizde mi göreceğiz; yoksa müzelerde mi? Bizler, eğitim çalışanları olarak, eriyen maaşlarımızın revize edilmesini ve seçim öncesi en kısa zamanda bir ek yapılmasını talep ediyoruz.

Maaşlarımızın yoksulluk sınırı üzerinde rakamlara ulaşması için gereken çalışmaların ivedilikle yapılmasını istiyoruz. Tüm siyasetçilere sesleniyoruz! Artık uyanın, güzel ülkemizin geleceğinin teminatı eğitim çalışanları olarak geçinemiyoruz.

Eğitim ve eğitimciye değer verilen, alın terimizin karşılığının alındığı huzur içinde bir ülke hayalimiz var.