Eğlence mekanında kavga! Polis, polisi gözaltına aldı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir diskoya giden 3’ü polis 4 kişi olay çıkardı. Birlikte geldiği polislerden birinin beylik tabancasını alan M.Ö. diskonun güvenlik müdürünü yaraladı. Olay yerine gelen polisleri meslektaşları gözaltına aldı.
Didim’deki olay önceki gece sabaha karşı meydana geldi. Altınkum Caddesi üzerindeki eğlence mekanına gelen polis memurları G.Y- H. E- E. K., ile M.Ö. alkol aldı.
Clubta bilinmeyen bir nedenle olay çıkaran 4 kişi ile güvenlik müdürü tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine birlikte geldiği polis memurlarından birinin silahını alan M.Ö. peş peşe tetiğe bastı.
Güvenlik müdürü ayağından yaralanıp yere düşerken, bardaki kalabalık panikle kendini dışarı attı.
3 POLİSİ MESLEKTAŞLARI GÖZALTINA ALDI
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, meslektaşları G.Y- H. E- E. K.’yi gözaltına aldı. Kargaşadan yararlanan M.Ö. ise kaçarak izini kaybettirdi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, polis memurlarının ifadeleriyle ilgili işlemlerin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.