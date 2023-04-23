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23 Nisan 2023
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Eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Alaturka Online
Alaturka Online


Olay, gece saat 04.30 sıralarında Vefa Mahallesindeki eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup mekanda tartışmaya başladı.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı. Olayda vücutlarının çeşitli yerlerine mermi ve saçma isabet eden Ali Üyüklü, Ö.Ç. (35), B.K. (26) B.T. (25) ve M.T. (29) yaralandı.

Yaralılardan 4’ü kendi imkanlarıyla biri ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, mekan çevresinde ve hastanede geniş çaplı önlem aldı. Olayda kullanılan pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayın ardından kaçan şüpheliler F.M. (23), S.K., B.E. (29), N.K. (28) ve M.Y. (39) ise polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Üyüklü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki grup arasındaki silahlı çatışma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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