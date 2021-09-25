Eğlencenin dozu kaçtı! 43 yaralı, 20 gözaltı

İspanya’da eğlencenin dozunu kaçıran gençlere polis müdahale ederken, olaylarda 43 kişi yaralandı, 20 kişi ise gözaltına alındı.

İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen La Merce şenliklerinde eğlenceyi gece geç saatlere kadar uzatan gençler ve polis arasında tansiyon yükseldi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

La Merce şenlikleri için toplanan ve gece geç saatlere kadar şehrin sokaklarında alkol alarak eğlenmeye devam eden gençler eğlencenin dozunu kaçırınca polis müdahalede bulundu.

40 BİN KİŞİ ÇAĞRIYA ALDIRMADI

Çoğunluğu 20’li yaşlarda yaklaşık 40 bin genç, polisin dağılmaları yönündeki çağrısına aldırmadan polise şişe atarak karşılık verdi. Bir grup genç birkaç araç ve motosikleti ateşe verirken, bazı dükkan ve işyerlerinin de camlarını kırdı.

43 KİŞİ YARALANDI

Corona virüsü aşılama merkezi olarak kullanılan Fira Kongre Merkezi de zarar görürken, arbede sırasında bıçaklanan 13 kişi de dahil olmak üzere toplam 43 kişi yaralandı, polis 20 genci gözaltına aldı.

Barselona Belediye Başkanı Ada Colau öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, “Yaşananlar kabul edilemez, La Merce şenlikleri ile hiçbir ilgisi yok. Kırmızı çizgiler aşıldı” ifadelerini kullandı. Colau ayrıca, kalabalık gruplara müdahalenin zor olduğunu belirterek, polis teşkilatını güçlendirmeyi düşündüğünü söyledi.

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