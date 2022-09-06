EGM’den polisin müjde beklentisini güçlendiren açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, ilk olarak EMNİYET SEN tarafından gündeme taşınan “polislere 50 bin TL maaş promosyonu” konusunda müjde bekleyen polisleri sevindirecek bir açıklama yaptı. EGM, bankayla görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

EMNİYET SEN Genel Başkanı ve Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer’in başlattığı ve sosyal medyada 2 milyonun üzerinde paylaşımla büyüyen kampanyada süreç devam ediyor.

Polislere maaş promosyonu konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ikinci defa yazılı bir açıklama yaparak bankayla görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Görüşmelerin devam ettiği açıklaması 50 bin lira peşin promosyon isteyen polisler arasında sevinçle karşılandı.



EGM: “GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR”

EGM açıklamasında, promosyon konusunda bazı çevrelerin dezenformasyon yaptığı iddia edilerek şöyle denildi:

“Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18 Mart 2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL’den 300 TL’ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır.

Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur.

Yani 300 TL sabit bir rakam değildir. Bu, Türk polis teşkilatının tarihindeki en yüksek promosyon ödemesidir. Promosyon ödemelerindeki memur maaş zammı oranındaki artış, 2023 yılının ocak ayından itibaren geçerli olacaktır.

Tüm bunlara rağmen 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Maaş Promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir. Bu görüşmeler halen devam etmektedir.”

CHP’Lİ VEKİLE SUÇ DUYURUSU

EGM açıklamasında, “Henüz bu görüşmeler sonuçlanmamışken, maaş promosyonu üzerinden algı operasyonuna girişmek, bundan siyasi rant elde etmeye çalışmak iyi niyetle açıklanamaz. Bu, büyük fedakarlıklarla görev yapmakta olan meslektaşlarımızın çalışmalarına destek değil adeta köstek olmaktır. Sayısız kez açıklama yapmamıza rağmen polisimizin maaş promosyonu üzerinden inatla dezenformasyon yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.” denildi.

TARİHİ PROMOSYON SÖYLEMİNE İTİRAZ

EGM’nin açıklamasındaki “300 TL Türk polis teşkilatının tarihindeki en yüksek promosyon ödemesidir” ifadesi tepki gördü: “3-5 bin kişilik kamu kurumlarında çalışan memurlar 35-37 hatta 41 bin TL peşin maaş promosyonu alırken, 330 bin kişilik teşkilatın mensubu polisler 70-80 TL aylık promosyon alıyor. Yeni anlaşmayla bu rakam 300 lira aylığa çıkarılmak isteniyor. Biz hakkımız olan 50 bin TL promosyonu peşin istiyoruz.”

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