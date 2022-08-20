EGM’den polislerin maaş promosyonlarıyla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, 3-5 bin kişilik kurumlarda memurlar 35 bin liraya varan toplu ve peşin promosyon alırken, 330 bin kişilik teşkilatın mensubu olmalarına rağmen aylık 300 TL promosyona isyan eden polislere cevap verdi. EGM açıklamasında polislerin şikayet ettiği durumu doğruladı ama polise müjde çıkmadı.

Yusuf DEMİR

Binlerce polisin tepkileri üzerine SÖZCÜ’nün gündeme taşıdığı maaş promosyonları konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

Açıklamada özetle, maaş promosyonları için bir ihale düzenlendiği, 4 bankanın davet edildiği ve en yüksek teklifi veren Vakıfbank’ın kazandığı belirtildi.

Sonuçta SÖZCÜ’nün haberleriyle gündeme getirdiği, başka kurumlarda çalışanların 35 bin TL’ye varan peşin toplu promosyon almasına rağmen, polislerin aylık 300 TL promosyon verildiği kabul edilmiş oldu.

TAŞIT BAĞIŞI İDDİASI

Açıklamada, EMNİYET SEN Genel Başkanı Faruk Sezer’in çarpıcı iddiasına da cevap verildi. Sezer’in Emniyet Genel Müdürlüğü ve Vakıfbank’a sorduğu, “Miktarı düşük tutup üstüne çok çok çok sayıda bağış olarak araç alımı yapıldı mı?” sorusuna şöyle yanıt verildi:

“Promosyon ödemelerinin tamamı personele dağıtılmakta olup taşıt vb. alımı gibi farklı bir alanda kullanımı asla söz konusu değildir.”

İşte EGM’nin açıklaması:

Maaş Promosyonlarına İlişkin İddialarla İlgili Açıklama

20.08.2022

FETÖ ile aynı dili kullanan ve uzun zamandır teşkilatımıza yönelik dezenformasyon faaliyeti yürüten bazı sosyal medya hesapları tarafından gündeme getirilmeye çalışılan teşkilat mensuplarımızın maaş promosyonlarına ilişkin asılsız iddialarla ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Personelimizin, 2022-2027 dönemini kapsayan 5 yıllık maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmış, promosyon ödemeleri 104 TL’den 300 TL’ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır.

Promosyon ihalesine, ilgili teknik şartnamenin “bankanın her il merkezinde asgari bir şubesi bulunacaktır” şartını sağlayan 3’ü kamu, biri özel olmak üzere toplam 4 banka davet edilmiş; Ziraat Bankası katılım sağlamamış, Halkbank teşekkür mektubu göndermiş, İş Bankası 129 TL teklif sunmuş, Vakıfbank ise 225 TL’lik teklifini daha sonra 300 TL’ye çıkararak en yüksek teklifi vermiştir.

Tüm taraflar ve yetkililerin bulunduğu komisyonca, Vakıfbank’ın 300 TL’lik teklifi, en iyi teklif olarak değerlendirilmiş ve protokolün imzalanmasına müteakip personele ödenmeye başlamıştır.

Promosyon ödemelerinin, enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmiştir. Bu kapsamda Ocak 2023 tarihinde ilk zamlı ödeme gerçekleştirilecek ve aylık 300 TL’lik ödeme memur maaş zammı oranında artacaktır.

Promosyon ödemelerinin tamamı personele dağıtılmakta olup taşıt vb. alımı gibi farklı bir alanda kullanımı asla söz konusu değildir.

Maaş protokolü, il emniyet müdürlükleri mevcut protokollerinin süresi bittikçe dahil olabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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