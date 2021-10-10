Eğriboz’u sel vurdu

Yazan:
Alaturka Online
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Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda etkili olan şiddetli yağış beraberinde seli getirirken, sel nedeniyle altyapıda büyük hasar meydana geldi.

Yayınlanma: 02:56 – 11 Ekim 2021 Güncellenme: 03:13 – 11 Ekim 2021

Eğriboz’u sel vurdu

Yaklaşık 2 ay boyunca orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nı (Evia) bu defa da sel vurdu. Adada etkili olan şiddetli yağış beraberinde seli getirirken, sel nedeniyle altyapıda büyük hasar meydana geldi. Çok sayıda evi su basarken, elektrik direklerinin devrilmesi sonucu yollar kapandı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, suyun çekildiği yerlerde ise geride büyük miktarda çamur kaldı.

İHA

Aghia Anna, Kotsikia ve Ahladi köyleri selden en çok etkilenen bölgeler olurken, bölge sakinleri daha şiddetli sel baskınları olması durumunda evlerini terk etmek zorunda kalabileceklerinden korkuyor.

İHA

Öte yandan, Eğriboz Adası’nda Ağustos ayının başında çıkan yangında yaklaşık 190 bin hektar alan yanmıştı. (İHA)

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