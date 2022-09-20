Ehliyet alırken simülasyon şartı getirildi

Tüm sınıf ehliyetlerde, ayrım yapılmaksızın direksiyon eğitimi öncesi, tüm sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimine tabi tutulacak.

Sozcu.com.tr

Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü ehliyetleriyle ilgili yeni bir düzenleme açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle tüm sınıf ehliyetler için sürücü adaylarının emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek.

Bakanlık tarafından yayımlanan yeni yönetmelik maddesi şöyle:

“Sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlanmadan önce tüm sürücü adaylarına emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak, emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı olarak bilgi edindirmek ve emniyet kemeri kullanımının önemini anlatmak amacıyla sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimine tabi tutulurlar.”

SINAV SORUMLULARINA HİZMET İÇİ EĞİTİM

Öte yandın 2013 yılndan önce sınav sorumlusu belgesi alan ve halen kamu personeli olanark çalışanlar 6 ay içinde hizmet içi eğitim alma zorunluluğu getirildi. Bu kişiler ancak bu şekilde direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve komisyonunda görev alabilecek.

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