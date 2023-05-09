Ehliyet ile oy kullanılır mı? Ehliyet ya da pasaport ile oy kullanılabilir mi?

Türkiye genelinde gerçekleştirilecek seçimler için hazırlıklarda sona gelindi. Seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliği ile oy kullanabilecek.

EHLİYET İLE OY KULLANILABİLİR Mİ?

Ehliyet ile oy kullanımı sağlanabilecek.

SEÇİMLERDE HANGİ KİMLİK BELGELERİ ZORUNLU?

Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.

Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler.