Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip ehliyetlerin değişim süresi 31 Aralık 2022 itibarıyla sona erecekti ancak Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü sürenin iki yıl daha uzatıldığını duyurdu. Ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirmeyen sürücülere 2025 yılından itibaren idari para cezası verilecek. Eski tip ehliyetin yenisi ile değiştirilmesi ücreti 15 lira belirlendi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin uzatıldığını açıkladı.

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10 uncu maddesi … Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir.” hükmündedir.

*Bu kapsamda ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştır.”

EHLİYET YENİLEME RANDEVU EKRANI



SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da web portalı üzerindeki sürücü belgesi randevu sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Sürücü belgesi başvurusu, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da çağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

YENİ TİP EHLİYET BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde 15 TL

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde​​​​​​ 345 TL yatırılması gerekiyor. ​​​​​​