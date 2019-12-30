Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler?

Ehliyet yenileme son gün tarihi, ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler tarafından sorgulanıyor. Peki yeni ehliyet nasıl alınır? Yeni ehliyet için gerekli evraklar nelerdir, ücret ne kadar? İşte cevapları…

SON TARİH BELLİ OLDU

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Kimliklerini hâlâ yenilemeyenler 2023’e kadar, ehliyet için de 2020’nin sonuna kadar süreniz var.

Ehliyetinizi yenilemek için bazı belgeler gereklidir. Bu belgeler şu şekildedir,

– Eski ehliyet belgeniz

– Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı – Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

– Sürücü olur sağlık raporu,

– 2 adet biyometrik fotoğraf,

– Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

– Sürücü belgesi yenileme harcı ücreti + Vakıf Bedeli

– Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

YENİ EHLİYET NASIL ALINIR?

Eski tip ehliyetlerinizi yeni ehliyet ile değiştirmek, ilk defa ehliyet belgesi çıkarmak, kayıp, çalıntı ve yıpranan ehliyeti yenilemek, süresi dolan ehliyeti değiştirmek ve soyadı değişikliği yada ehliyet sınıfı değişikliği durumlarında ehliyet yenilemek için istediğiniz Nüfus Müdürlüklerinden herhangi birisine başvurunuzu yapabilirsiniz.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2019 eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyenler;

– Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL

2019 eski tip sürücü belgesini kaybeden yada çaldıranlar;

– Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL

2019 yeni tip sürücü belgesini yenilemek isteyenler;

– Polis Vakfı Ücreti : 30 TL + Değerli Kağıt Bedeli : 166 TL = 196 TL ödeme yapacak.