Ehliyetini kaptıran sürücü: ‘Umreye gittim, ne alkolü!’

Yazan:
Alaturka Online
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Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yılın ilk saatlerinde yapılan denetimlerde, alkollü araç sürücülerine sürücülere işlem uygulandı.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde yapılan denetimlerde, F.C’yi durduran ekipler alkol kontrolü yaptı. Sürücünün 56 promil alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine bin 228 lira ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Alkol almadığını iddia eden ve alkolmetrenin bozuk olduğunu savunan F.C’yi ikna etmeye çalışan bir polis memuru, alkolmetreyi üfleyerek cihazın bozuk olmadığını gösterdi. Foto: AA

‘SİZLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM’

Uzun süre alkol almadığını iddia eden F.C. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Ben umreye gittim, ne alkolü” diyerek tepki gösterdi. Alkol almadığını iddia eden ve alkolmetrenin bozuk olduğunu savunan F.C’yi ikna etmeye çalışan bir polis memuru, alkolmetreyi üfleyerek cihazın bozuk olmadığını gösterdi.

Görevi başındaki polislere “Sizlere hakkımı helal etmiyorum” diyerek diye tepki gösteren F.C’ye bin 228 liralık ceza kesildi. (AA)

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