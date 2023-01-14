Ehliyetsiz çocuk şoför faciası: 1 meyyit, 3 yaralı

Bartın’da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı araç aydınlatma direğine çarptı. Sürücü öldü, üç arkadaşı yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Bartın Toptancılar Sitesi önünde meydana geldi. Ehliyetsiz ve 15 yaşında olan Mustafa Aloğlu yönetimindeki otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, direk ise yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mustafa Aloğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Enes Gökbayrak (18), Emrecan Genç (14) ve Emre Genç (16) ise sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. (DHA)