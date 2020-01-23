Ek harcama limiti sonrası Fenerbahçe’de son durum! Resmi açıklama geldi…

Sercan HAMZAOĞLU / TFF Tahkim Kurulu Fenerbahçe Kulübü’nün harcama limitlerine yönelik itirazını karara bağlarak sarı lacivertlilere 16 milyon TL’lik ek harcama limiti verildiğini açıkladı. Sarı lacivertlilerin başvurusu üzerine toplanan TFF Tahkim Kurulu yaptığı incelemeler neticesinde itirazı kısmen kabul ederek harcama limitini olumsuz etkileyen 16 milyon TL’lik kısmın limit olarak eklenmesine oy birliği ile karar verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER YAPABİLECEK Mİ?

Alınan karar sonrası kamuoyunda Fenerbahçe’nin mevcut harcama limitinin hangi durumda olduğu, alınan 16 milyon TL’lik ek harcama limiti ile transfer imkanının ortaya çıkıp çıkmadığı tartışılmaya başlandı. Tahkim Kurulu kararı sonrası sarı lacivertlilerde hesaplamalar yeniden yapıldı ve ortaya çıkan rakamlar netleşti. İşte Fenerbahçe’de uzun süredir üzerine konuşulan ekonomik tablonun ortaya çıkardığı güncel rakamlar… Fenerbahçe’de Tahkim Kurulu kararı açıklanmadan önce harcama limiti eksi 50 milyon TL olarak belirtiliyordu.

21 MİLYON LİRALIK İMKAN SAĞLANDI

Bugün Tahkim’in açıkladığı 16 milyon TL’lik ek limit ve %30 sapma payı ile birlikte yaklaşık 21 milyon liralık imkan sağlamış oldu. Güncel duruma göre Fenerbahçe’nin hala 29 milyon TL’lik bir açığı söz konusu. Sarı lacivertliler Moses’in sözleşmesinin feshedilmesiyle 1 milyon Euro fesih bedeli + 1.5 milyon Euro da yıllık maaştan kurtulmuş oldu. Fenerbahçe bu bedelin de 29 milyon TL’lik kısımdan düşürülmesi ve gönderilecek yeni isimlerle birlikte transfer yapabilme imkanı sağlamaya çalışacak. Aksi takdirde Fenerbahçe’nin yeni transfer yapma imkanı bulunmayacak.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA: 19 MİLYON TL’LİK AŞIM SÖZ KONUSU

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile limit aşımının 19 milyon TL olduğu resmen açıkladı. İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

Uzun süredir tüm camiamızın ve tüm kamuoyunun yakından takip etmekte olduğu Takım Harcama Limitleri hususunda TFF Tahkim Kurulu’nun akşam saatlerinde açıklanan kararı çeşitli mecralarda bilgi kirliliğine yol açmıştır.

Bu kararın gerekçesi ve hesaplama yöntemleri henüz bilinmemekle birlikte eldeki kısa karara dayanan veriler, verilmiş kararın haklı ve güçlü dayanaklarla temellendirilmiş taleplerimizi karşılamadığını göstermektedir.

Gerekçeleri ortaya çıktıktan sonra kamuoyuyla nesnel eleştirilerimizi paylaşacağımız bu karar sonucunda, en son Kulüp Lisans Kurulu kararıyla 257.453.708,- TL olarak bu belirlenen harcama limitimiz 16.000.000 TL’lik artışla 273.453.708,- TL’ye yükselmişse de bu rakam Kulübümüzün haklı talebi olan 332.769.635- TL’den çok uzaktır.

Ulaşılan nihai rakam olan 273.453.708,-TL’ye, müsaade edilen limit aşımı olan %30’luk payın ilavesi sonucunda Kulübümüzün TFF tarafından hesaplanan harcama limiti yaklaşık 355 Milyon TL’ye ulaşırken, yine TFF tarafından hesaplanan mevcut harcaması 374 Milyon TL’dir.

Dolayısıyla kabul etmediğimiz bu hesaplamalar ışığında Kulübümüzün 19 Milyonluk bir limit aşımı söz konusu olup, Kulübümüzün transfer ve benzeri konularda yatırımlar yapılabilmesi için gerekli manevra alanı mevcut duruma göre mümkün kılınmamaktadır.

Ancak Kulübümüz haklı mücadelesine devam ederek, önümüze konan tüm bu engelleri aşma ve Kulübümüzün yararına olacak her türlü hamleyi gerçekleştirme iradesini vazgeçmeksizin sürdürecektir.

Öte yandan yine aynı dakikalarda yapılan PFDK açıklamasında futbolcumuz Vedat Muriq’e ilişkin bir ceza tayinine yer olmadığı kararı bildirilmiştir.

Niyet okuma gibi, hukuktan ve bilimden uzak bir yöntemle sevk edilerek, medyanın ve PFDK’nın önüne atılan futbolcumuzla ilgili karar, olmaması gereken sevk işleminin olması kaçınılmaz sonucudur.

Buna rağmen bu kararın oy birliğiyle değil, oy çokluğu ile alındığını görmek, bir süredir Kulübümüzün ısrarla dile getirdiği endişelerin haklılığının bir örneği dahadır.

Haliyle birkaç saat içinde lehimize iki ayrı karar çıkmış gibi lanse ederek algı çalışması yapanlara hatırlatmak isteriz ki, Fenerbahçe sadece hukuka ve haklı mücadeleye inanarak, bir tane durumu “idare etme”, bir de hiç muhatap kalmaması gereken haksızlığı “bertaraf etme” kararı elde etmiştir. “Lütfen” verilen kararlara razı gelip, doğruyu ve haklıyı söylemekten geri durmayacağımızı, Kulübümüze açılan her cephede tüm mücadelemizi vermeye devam edeceğimizi bir kez daha duyururuz.

Yönetim Kurulumuz tarafından yarın daha fazla bilgi ışığında kapsamlı açıklama yapılacaktır.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ